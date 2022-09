KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Wednesday (September 28, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Alfalah Sec. Amreli Steels Ltd. 244,000 27.00 Total/Weighted Avg. Rate 244,000 27.00 Sherman Sec. B.O.Punjab 1,500,000 5.42 Total/Weighted Avg. Rate 1,500,000 5.42 Fortune Sec. Dawood Lawrencepur 13,500 1.00 Arif Habib Ltd. 40,000 220.00 Total/Weighted Avg. Rate 53,500 164.74 Sherman Sec. Dolmen City Reit 5,000,000 13.80 Optimus Capital 2,500,000 13.80 Fortune Sec. 3,000,000 13.80 Next Capital 2,500,000 13.80 Arif Habib Ltd. 2,500,000 13.80 AL Habib Cap. Mkt. 2,500,000 13.80 Intermarket Sec. 2,500,000 13.80 FDM Capital 5,000,000 13.80 Alfalah Sec. 2,500,000 13.80 Topline Sec. 2,500,000 13.80 Insight Sec. 2,500,000 13.80 Total/Weighted Avg. Rate 33,000,000 13.80 Optimus Capital Engro Polymer & Che 3,300 55.70 Total/Weighted Avg. Rate 3,300 55.70 Optimus Capital Fatima Fertilizer Co 6,000 38.00 Total/Weighted Avg. Rate 6,000 38.00 High Land Securities Fauji Cement 5,000 15.30 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 15.30 Alfalah Sec. Flying Cement Co. 5,434,000 8.16 Total/Weighted Avg. Rate 5,434,000 8.16 MRA Sec. Ghani Global Holding 5,000 16.60 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 16.60 Alfalah Sec. Ghani Value Glass 150,000 70.00 Total/Weighted Avg. Rate 150,000 70.00 Optimus Capital Glaxo Smith Kline 110,000 112.42 Total/Weighted Avg. Rate 110,000 112.42 Optimus Capital Gul Ahmed Textile 15,000 30.00 Total/Weighted Avg. Rate 15,000 30.00 Insight Sec. Habib Bank Ltd. 600,000 81.47 Total/Weighted Avg. Rate 600,000 81.47 Zafar Sec. Hascol Petroleum 2,500,000 7.03 Total/Weighted Avg. Rate 2,500,000 7.03 Optimus Capital Hub Power 20,000 69.35 Y.H. Sec. 7,500 68.72 Total/Weighted Avg. Rate 27,500 69.18 Optimus Capital Interloop Limited 22,000 62.50 Total/Weighted Avg. Rate 22,000 62.50 Y.H. Sec. Lotte Chemical Ltd 400 29.50 Total/Weighted Avg. Rate 400 29.50 BMA Capital MCB Bank Ltd. 291,000 119.73 Total/Weighted Avg. Rate 291,000 119.73 Fortune Sec. Nishat Mills 700,000 94.67 Spectrum Sec. 400,000 69.10 Total/Weighted Avg. Rate 1,100,000 85.37 FDM Capital P.T.C.L.A 1,000,000 6.93 Total/Weighted Avg. Rate 1,000,000 6.93 Optimus Capital Pakistan Petroleum 10,000 61.50 EFG Hermes 600,000 61.59 Total/Weighted Avg. Rate 610,000 61.59 MRA Sec. Pakistan Stock Exch 2,500 10.20 Total/Weighted Avg. Rate 2,500 10.20 Alfalah Sec. Siddiqsons Tin Plate 1,250,000 9.50 Total/Weighted Avg. Rate 1,250,000 9.50 High Land Securities Sui Northern Gas 1,500 32.50 Total/Weighted Avg. Rate 1,500 32.50 AL Habib Cap. Mkt. TPL Properties Ltd 1,000 21.50 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 21.50 Fortune Sec. Unity Foods Limited 800,000 22.61 Topline Sec. 1,000,000 24.21 Total/Weighted Avg. Rate 1,800,000 23.50 =========================================================================================== Total Turnover 49,731,700 ===========================================================================================

