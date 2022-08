KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (August 29, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Growth Sec. A.Shah Ghazi Sug. (Sus.) 50,000 15.00 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 15.00 RAH Sec. Allied Bank Ltd 5,000 66.00 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 66.00 Friendly Sec Attock Refinery 10,000 158.70 MRA Sec. 1,500 159.07 Total/Weighted Avg. Rate 11,500 158.75 Chase Securities Avanceon Limited 15,000 79.00 Total/Weighted Avg. Rate 15,000 79.00 Fikree's (SMC) B.O.Punjab 1,000 5.75 RAH Sec. 115,000 6.00 Total/Weighted Avg. Rate 116,000 6.00 Alfalah Sec. Century Paper 397,000 68.00 Total/Weighted Avg. Rate 397,000 68.00 Arif Habib Ltd. Engro Fertilizers 100,000 81.10 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 81.10 Growth Sec. Escorts Bank 132,500 7.40 Total/Weighted Avg. Rate 132,500 7.40 Arif Habib Ltd. Fatima Fertilizer 122,825 37.00 Total/Weighted Avg. Rate 122,825 37.00 Seven Star Sec Fauji Bin Qasim 2,000 20.50 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 20.50 Topline Sec. Fauji Cement 60,000 14.00 Total/Weighted Avg. Rate 60,000 14.00 M. M. M. A. Khanani Feroze 1888 Mills 1,060 68.10 Total/Weighted Avg. Rate 1,060 68.10 Alfalah Sec. Flying Cement Co. 5,434,000 8.16 Total/Weighted Avg. Rate 5,434,000 8.16 Alfalah Sec. Ghani Value Glass 150,000 68.00 Total/Weighted Avg. Rate 150,000 68.00 M. M. M. A. Khanani Gillette Pak 696 139.95 Total/Weighted Avg. Rate 696 139.95 AL Habib Cap. Mkt Habib Metro Bank 600,000 39.50 Total/Weighted Avg. Rate 600,000 39.50 Zafar Sec. Hascol Petroleum 2,500,000 7.03 Total/Weighted Avg. Rate 2,500,000 7.03 JS Global Cap. IGI Holdings Limited 330,000 107.00 Total/Weighted Avg. Rate 330,000 107.00 AKD Sec. Kohinoor Power 500 4.41 Total/Weighted Avg. Rate 500 4.41 AKD Sec. Leather Up 500 15.65 Total/Weighted Avg. Rate 500 15.65 MRA Sec. Meezan Bank Ltd. 500 121.20 Total/Weighted Avg. Rate 500 121.20 Y.H. Sec. Merit Package 1,000 9.80 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 9.80 MRA Sec. Nishat Chunian Power 3,000 15.70 Total/Weighted Avg. Rate 3,000 15.70 D.J.M. Sec. P. S. O. 150,000 170.75 Total/Weighted Avg. Rate 150,000 170.75 D.J.M. Sec. Pak Elektron 1,000,000 16.23 ASDA Sec. 25,000 16.80 Total/Weighted Avg. Rate 1,025,000 16.24 Topline Sec. Power Cement Limited 80,000 4.81 Total/Weighted Avg. Rate 80,000 4.81 D.J.M. Sec. Saif Power Ltd. 1,000 17.75 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 17.75 Alfalah Sec. Siddiqsons Tin Plate 1,250,000 10.30 Total/Weighted Avg. Rate 1,250,000 10.30 RAH Sec. Sui Northern Gas 10,000 34.00 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 34.00 D.J.M. Sec. TRG Pakistan Ltd. 500,000 91.20 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 91.20 D.J.M. Sec. Unity Foods Limited 2,000,000 22.13 Total/Weighted Avg. Rate 2,000,000 22.13 Arif Habib Ltd. Worldcall Telecom 5,000,000 1.27 Total/Weighted Avg. Rate 5,000,000 1.27 =========================================================================================== Total Turnover 20,049,081 ===========================================================================================

Copyright Business Recorder, 2022