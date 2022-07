KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Thursday (July 28, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== BMA Capital Bank Al-Falah Ltd. 144 31.25 Total/Weighted Avg. Rate 144 31.25 Fortune Sec. Hum Network Limited 550,000 6.90 Total/Weighted Avg. Rate 550,000 6.90 Arif Habib Ltd. Worldcall Telecom 5,000,000 1.15 Total/Weighted Avg. Rate 5,000,000 1.15 Intermarket Sec. Oilboy Energy Limited 410,000 10.45 Total/Weighted Avg. Rate 410,000 10.45 Alfalah Sec. Mehmood Textile 95,000 833.68 Total/Weighted Avg. Rate 95,000 833.68 MRA Sec. Engro Polymer & Chem 5,000 69.50 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 69.50 Trust Securities Ghani Global Holding 2,501 15.98 Total/Weighted Avg. Rate 2,501 15.98 =========================================================================================== Total Turnover 6,062,645 ===========================================================================================

