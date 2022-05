KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (May 17, 2022).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.T Disc. Pakistan nation 16-05-2022 Karachi Crude Oil Shipping Corp. OP-2 Meltemi Disc. Alpine Marine 15-05-2022 Mogas Services OP-3 M.T Disc. Pakistan Nation 17-05-2022 Lahore Crude Oil Shipping Corp. B-5 Captain Disc DAP Bulk Shipping 14-05-2022 Dimitria S Agencies Pvt. Ltd B-9/B-8 Wide Disc. Load Ocean Network 16-05-2022 Hotel Container Express Pakistan B-10 B-11 Leo 1 Disc General Legend Shipping 11-05-2022 Cargo & Logistic B-11/B-12 Wai He Disc. Soya Indus Shipping 29-04-2022 Bean Seeds Pvt. Ltd B-17 Sofia - Trade Link 15-05-2022 International Nmb-1 Al Fager 1 Disc. Tyre latif Trading 12-05-2022 Scrap Company Nmb-2 Al Ahmed Load Wheat N.S Shipping 18-04-2022 Straw Lines ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-20 Friend-3 Load Rice Bulk Shipping 05-05-2022 Agencies B-21 Arman 10 Load Rice Trade Link 13-05-2022 International B-21/B-20 Sea Wolf Disc. General Trade Link 07-05-2022 Cargo International ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Friend-3 17-05-2022 Load Rice Bulk Shipping Agencies ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= DM Jade 17-05-2022 D/5000 Alpine Marine Chemical Services SSL 17-05-2022 D/L Container Ocean Sea Brahmaputra Shipping Msc Malin 17-05-2022 D/L Container Msc Agency Pakistan OEL Kedarnath 17-05-2022 D/L Container East Wind Shipping Company Kmtc Delhi 17-05-2022 D/L Container United Marine Agencies Pvt. Ltd YM Saturn 18-05-2022 L/4500 Ethanol East Wind Shipping Company Jolly Perla 18-05-2022 D/L Container Eastern Sea Transport Ever Ursula 18-05-2022 D/L Container Green Pak Shipping ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= OOCL New York 17-05-2022 Container Ship - As Clementina 17-05-2022 Container Ship - ER Sweden 17-05-2022 Container Ship - La Boheme 17-05-2022 Tanker - Tiger Heibei 17-05-2022 Clinkers ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 NIL MW-2 NIL MW-4 IVS Coal Wilhemsen May. 16, 2022 Prestwick ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Santander Coal GSA May. 15, 2022 PIBT Sheng Coal Ocean May. 14, 2022 Kang Hai Services ----------------------------------------------------------------------------- PORT QASIM ELECTRIC POWER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT Star Cepheus Coal Sinotrans May. 16, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Lisa Containers Maersk May. 16, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Yangze 6 Soyabean Alpine May. 16, 2022 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Al-Khor LNG GSA May. 17, 2022 Golden Denise Chemicals Alpine - MSC Elaine Containers MSC Pak - ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Sheng Kang Hai Coal Ocean Services May. 17, 2022 ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Al-Soor Gas oil Wilhemsen May. 17, 2022 Rui Fu An Coal Posidon - Magnus Furnace oil Alpine Waiting for berth Lilac Victoria Mogas Alpine - Azao Coal General Shipping - Orange Harmony Soyabean Ocean Services - Khairpur Gas oil Alpine - Jag Pavitra Gas oil Alpine - Hampsteda Furance oil Alpine - Margarita Gas oil Tarnsmarine - Mandarin Trader Coal Alpine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Maersk Pittsburgh Containers Maersk May. 17, 2022 Trinity Arrow LNG - - Henrika Schulte Containers - - =============================================================================

