KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (May 16, 2022).

============================================================================================ CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS ============================================================================================ Member Company Turnover Rates Name of Shares ============================================================================================ IGI Finex Bank AL-Habib 4,500 66.05 Total/Weighted Avg. Rate 4,500 66.05 Next Capital Fauji Fertilizer 34,500 115.50 Total/Weighted Avg. Rate 34,500 115.50 HH Misbah Sec. Oil & Gas Dev. 85,000 23.00 Total/Weighted Avg. Rate 85,000 23.00 Tannu Sec. Pak Oilfields 50,000 381.00 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 381.00 AKD Sec. Pakistan Alum. Bev. 2,000,000 37.37 Total/Weighted Avg. Rate 2,000,000 37.37 Sherman Sec. Pioneer Cement 300 60.00 Total/Weighted Avg. Rate 300 60.00 Topline Sec. Power Cement Limited 300,000 5.34 Total/Weighted Avg. Rate 300,000 5.34 Shajarpak Securities Soneri Bank Ltd. 2,712,000 0.50 Total/Weighted Avg. Rate 2,712,000 0.50 MRA Sec. Telecard Ltd. 50,000 10.18 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 10.18 Alfalah Sec. TRG Pakistan Ltd. 75,000 78.00 Total/Weighted Avg. Rate 75,000 78.00 ============================================================================================ Total Turnover 5,311,300 ============================================================================================

