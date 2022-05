KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Wednesday (May 11, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== D.J.M. Sec. Fauji Cement 100,000 15.27 AL Habib Cap. Mkt. 150,000 15.01 AL Habib Cap. Mkt. 150,000 15.01 Total/Weighted Avg. Rate 400,000 15.08 Arif Habib Ltd. Feroze 1888 Mills 362,281 68.97 Total/Weighted Avg. Rate 362,281 68.97 Fortune Sec. First National Equit 597,500 7.38 Total/Weighted Avg. Rate 597,500 7.38 Pearl Sec. Habib Bank Ltd. 100,000 115.50 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 115.50 AL Habib Cap. Mkt. K-Electric Limited 500,000 2.57 AL Habib Cap. Mkt. 500,000 2.57 Total/Weighted Avg. Rate 1,000,000 2.57 MRA Sec. Lotte Chemical Ltd 1,000 24.01 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 24.01 Fairtrade Cap. Sec. Nishat (Chunain) 3,000 49.50 Total/Weighted Avg. Rate 3,000 49.50 MRA Sec. Oil & Gas Development 1,000,000 79.26 Total/Weighted Avg. Rate 1,000,000 79.26 AL Habib Cap. Mkt. Pak Elektron 100,000 15.26 AL Habib Cap. Mkt. 100,000 15.26 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 15.26 Arif Habib Ltd. Thatta Cement Co. 150,000 18.50 Total/Weighted Avg. Rate 150,000 18.50 =========================================================================================== Total Turnover 3,813,781 ===========================================================================================

