KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (April 26, 2022).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 Arctic Disc Alpine Marine 25-04-2022 Flounder Mogas Services B-1 Chemrout Disc Base Alpine Marine 24-04-2022 Sky Oil Services B-2 Al Disc Wilhelsmen 24-04-2022 Shaffiah Chemical Ship Services B-4 Pretty Load Ocean World 25-04-2022 Sight Rice Pvt. Ltd B-6/B-7 Long Beach Disc Load Riazeda 24-04-2022 Trader Container Pvt. Ltd B-13/B-14 Navigare Load Talc Crystal Sea 26-04-2022 Boreas Powder Services B-15/B-14 Sheng Disc General Sea Hawks 23-04-2022 Xing Hai Cargo Pvt. Ltd B-17/B-16 Viet Thuan Disc International Ports 30-02 Purified & Ship Service 26-04-2022 Terephthelic Acid Nmb-2 Al Disc Used N.S Shipping 18-04-2022 Ahmed Crane Lines ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-20 Arman Load Trade Link 25-04-2022 10 Rice International B-26/B-27 Ym Disc Load In Shipping 24-04-2022 Express Container Pvt. Ltd ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saptl-3 Cma Cgm Disc. Load Cma Cgm 25-04-2022 Berlioz Container Pakistan ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Chemrout Sky 26-04-2022 Disc. Base Oil Alpine Marine Services Ym Express 26-04-2022 Disc. Load In Shipping Container Pvt. Ltd ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= M.T Quetta 26-04-2022 D/74000 Crude Pakistan National Oil Shipping Corp Uru Bhum 26-04-2022 D/L Container United Marine Agencies Teera Bhum 27-04-2022 D/L Container Cosco Shipping Lines Pakistan Tarlan 27-04-2022 D/L Container Feeder Logistic Noro 27-04-2022 D/L Container Feeder Logistic Mol Genesis 27-04-2022 D/L Container Ocean Network Express Pakistan Fu Hai 27-04-2022 D/40707 General Sea Hawks Cargo Pvt. Ltd ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Gunether Schultte 26-04-2022 Container Ship - Monoceros Leader 26-04-2022 Car Carrier - Positive Express 26-04-2022 Car Carrier - Tsingtao Express 26-04-2022 Container Ship - Uacc Shams 26-04-2022 Tanker - Astro Sculptor 26-04-2022 Tanker - Ital Usodimare 26-04-2022 Container Ship - ============================================================================= Port Qasim Intelligence ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Nil MW-2 Amali Cement Global Marine Apr. 25, 2022 MW-4 Nil ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Bulk Coal GSA Apr. 25, 2022 Castor PIBT Nil ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Silver Palm Alpine Apr. 25, 2022 Ellie oil ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Rosa Containers Maersk Apr. 25, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- fotco oil terminal ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Maersk Condensate Alpine Apr. 26, 2022 Magellan ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Phaedra Soyabean Ocean Apr. 25, 2022 Service ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Chemroad Orchid Phosphoric AcidAlpine Apr. 25, 2022 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= MSC Valencia Containers MSC Pak Apr. 26, 2022 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Chemroad Orchid Phosphoric AcidAlpine Apr. 26, 2022 Silver Ellie Palm oil Alpine - Rosa Containers Maersk - ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= MSC Alessia Containers MSC Pak Apr. 26, 2022 FSM LPG Ship Shape -do- Yangze Soya bean Alpine Waiting for barth Khairpur Gasoline Transmarine - La Boheme Gas oil GAC - Al-Salam Gas oil GAC - Hai Yang Zhi Hua Coal GSA - Estia Gas oil Alpine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= TeeraBhum Containers Maersk Pak Apr. 26, 2022 Mol Genesis Containers Ocean Network - Celsius Nicosia Containers - High Trust Palm oil Alpine - =============================================================================

