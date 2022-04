KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Friday (April 08, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== B&B Sec. AKD Hospitality 500 152.65 Total/Weighted Avg. Rate 500 152.65 M. M. M. A. Khanani Ghani Global Glass 15,000 15.96 Total/Weighted Avg. Rate 15,000 15.96 Optimus Capital Habib Bank Ltd. 200,000 111.61 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 111.61 Taurus Sec. I. C. I. Pakistan 23 799.00 Total/Weighted Avg. Rate 23 799.00 BMA Capital Image Pakistan Ltd. 150,000 17.20 Total/Weighted Avg. Rate 150,000 17.20 B&B Sec. Kohinoor Spinning 12,500 3.80 Total/Weighted Avg. Rate 12,500 3.80 Optimus Capital Mughal Iron & Steel 39,000 85.67 AL Habib Cap. Mkt 39,000 85.23 JS Global Cap. 79,000 85.61 Total/Weighted Avg. Rate 157,000 85.53 B&B Sec. Pace (Pakistan) Ltd 39,000 3.28 Total/Weighted Avg. Rate 39,000 3.28 Arif Habib Ltd. Pak Oilfields 200,000 370.00 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 370.00 BMA Capital Shabbir Tiles 486,500 16.02 Total/Weighted Avg. Rate 486,500 16.02 =========================================================================================== Total Turnover 1,260,523 ===========================================================================================

