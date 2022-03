KARACHI: Board Meetings of Companies listed on the Pakistan Stock Exchange.

========================================================= NAME OF COMPANY DATE TIME ========================================================= Reliance Insurance Company Ltd 26-03-2022 12:30 Premier Insurance Ltd 28-03-2022 11:00 Leather Up Limited 28-03-2022 10:00 Wyeth Pakistan Limited 28-03-2022 12:30 Askari Life Asurance Company Ltd 28-03-2022 11:00 Octopus Digital Limited 28-03-2022 16:00 IGI Holdings Limited 28-03-2022 16:00 Saif Power Limited 29-03-2022 12:30 Packages Limited 29-03-2022 11:00 Pak Elektron Limited 29-03-2022 11:30 Crescent Star Insurance Company Ltd 30-03-2022 16:00 PICIC Insurance Limited 30-03-2022 16:00 Habib Bank Limited 30-03-2022 12:00 Habib Metro Modaraba 30-03-2022 12:00 F irst Habib Modaraba 30-03-2022 12:00 Landmark Spinning Industries Ltd 30-03-2022 15:30 Habib Insurance Company Ltd 31-03-2022 15:00 Asia Insurance Company Ltd 31-03-2022 15:00 The Pakistan General Insurance Company Ltd 31-03-2022 10:00 Service Industries Ltd 31-03-2022 15:30 Shaheen Insurance Company Ltd 31-03-2022 10:30 Service Global Footwear Ltd 31-03-2022 09:30 Avanceon Limited 01-04-2022 16:00 (UAE) A gritech Limited 01-04-2022 10:00 Unilever Pakistan Foods Ltd 26-04-2022 14:30 =========================================================

