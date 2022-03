KARACHI: The following transactions member to member subsequently reported on Monday (March 21, 2022).

========================================================================================================================= MEMBERS HAVE SUBSEQUENTLY REPORTED THE FOLLOWING TRANSACTIONS MEMBER TO MEMBER ========================================================================================================================= As on: 21-03-2022 ========================================================================================================================= Member Name Member Name Company Turnover Rates Buyer Seller of Shares ========================================================================================================================= D.J.M. Sec. Cedar Capital Ecopack Ltd. (Pls) 4,100,000 18.00 JS Global Cap. Cedar Capital 2,685,000 18.00 Total/Weighted Avg. Rate 6,785,000 18.00 Maan Securities Darson Sec. Pak Refinery 180,000 22.50 Total/Weighted Avg. Rate 180,000 22.50 Maan Securities Darson Sec. Telecard 210,000 17.50 Total/Weighted Avg. Rate 210,000 17.50 Maan Securities Darson Sec. Thatta Cement Co. Lt 330,000 26.50 Total/Weighted Avg. Rate 330,000 26.50 ========================================================================================================================= Total Turnover 7,505,000 =========================================================================================================================

Copyright Business Recorder, 2022