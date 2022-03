KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Friday (March 18, 2022).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 Leader Disc Alpine Marine 17-03-2022 Mogas Services OP-2 Maersk Load East Wind Bering Molasses Shipping Compan 17-03-2022 OP-3 M.T Disc Crude Pakistan National Quetta Oil Shipping Corp. 17-03-2022 B-1 Opec Load East Wind Shipping Victory Ethanol Company 13-03-2022 B-2 Al Disc Wilhelmsen 18-03-2022 Shaffiah Chemical Ship Services B-6/B-7 X-Press Disc Load X-Press Feeders Anglesey Container Shipping Agency 16-03-2022 B-8/B-9 Jolly Disc Load Eastern Sea 17-03-2022 Cristallo Contianer Transport B-10/B-11 Syros Disc Soya Eastwind Shipping I Bean Seeds Company Ltd 14-03-2022 Nmb-1 Arif Load Al Faizan 11-03-2022 Rice International Nmb-2 Rahmani Load N.S Shipping 15-03-2022 3 Rice Line ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-19 Bos Load Crystal Sea 12-03-2022 Lina Cement Services B-20 Hilda Load Trade Link 15-03-2022 Rice International B-24 Prince Load Bulk Shipping 14-03-2022 4 Cement Agencies B-25 Jabal Load Project 17-03-2022 Ali S Vehicle Shipping B-26/B-27 Clemens Disc Load Ocean Nework Schulte Container Express Pakista 17-03-2022 B-29/B-28 As Disc Load Ocean Sea 17-03-2022 Clementina Container Shipping Pvt. Ltd ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saptl-2/3 Xin Disc Load Cosco Shipping Shanghai Container Lines Pakistan 17-03-2022 ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Hilda 18-03-2022 Load Trade Link Rice International Opec Victory 18-03-2022 Load East Wind Ethanol Shipping Company Bos Lina 18-03-2022 Load Crystal Cement Sea Services ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Jo Ask 18-03-2022 D/20000 Soya Alpine Marine Bean Oil Services Delfine 18-03-2022 L/2500 Base Alpine Marine Oil Services Mol Genesis 18-03-2022 D/L Container Ocean Network Express Hai Tun Zuo 19-03-2022 L/20500 Alpine Marine Naphtha Services Mohar 19-03-2022 D/21250 Sirius Logistic Cement Pakistan Iyo 19-03-2022 D/2038 Steel Gac Pakistan Coils Pvt. Limited ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Ital Usodimare 18-03-2022 Container Ship - Peridot 18-03-2022 Clinkers - Kota Nekad 18-03-2022 Container Ship - Teera Bhum 18-03-2022 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Agapi Rice/ East Mar. 15, 2022 Talcum Wind MW-2 Rui Cement Global Mar. 15, 2022 Fu An MW-4 Xin Hai Coal Wilhelmsen Mar. 17, 2022 Tong 10 ----------------------------------------------------------------------------- PORT QASIM ELECTRIC POWER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT Nord Coal Sino Mar. 16, 2022 Mississippi Trans ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Admore Palm Alpine Mar. 15, 2022 Sea Venture oil ----------------------------------------------------------------------------- Qasim International Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT MOL Containers Ocean Mar. 17, 2022 Genisis Network ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Estia Gas G.AC Mar. 16, 2022 oil ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Great Wheat PNSC Mar. 14, 2022 Spring ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Al- LNG G.S.A Mar. 17, 2022 Jasra ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Navios Containers Hepic Mar. 18, 2022 Constellati Irenes Ray Containers Maersk Pak -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Estia Gas oil G.AC Mar. 18, 2022 MOL Genisis Containers Ocean Network -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= SG Pegasus Chemicals Alpine Mar. 18, 2022 Pacific Wealth Coal Sino Trans -do- Felicity Furnace oil Alpine -do- Nave Cosmos Palm oil Alpine Waiting for berth Tonda Palm oil Alpine - Fairchem Sabre Edible oil Sea Trade - Great Fortune Coal Sino Trans - Stratton Coal Water Link - RT Star Canola oil Sea Trade - MOL Genisis Containers Ocean Network - Al-Jasra LNG G.S.A - Asphalt Bitumen Trans Trade - Yang Ze 6 Soya Bean East Wind - Elka Aster Gas oil Atlantic - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= APL California Containers CMA CGM Mar. 18, 2022 =============================================================================

