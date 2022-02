KARACHI: Board Meetings of Companies listed on the Pakistan Stock Exchange.

========================================================= NAME OF COMPANY DATE TIME ========================================================= Altern Energy Limited 16-Feb-2022 14:30 Johnson & Phillips (Pakistan) Ltd 16-Feb-2022 12:00 Engro Corporation Ltd (*) 16-Feb-2022 14:30 Din Textile Mills L imited 16-Feb-2022 12:00 Agriauto Industries L td 16-Feb-2022 10:30 Indus D yeing & Manufacturing C ompany L td 16-Feb-2022 11:00 Pioneer Cement Limited 16-Feb-2022 11:30 Biafo Industries L imited 16-Feb-2022 12:00 Sunrays Textile Mills L td 16-Feb-2022 11:30 Nestle P akistan L imited 17-Feb-2022 09:00 Soneri B ank L imited 17-Feb-2022 10:00 Cherat C ement C ompany L td 17-Feb-2022 11:00 Standard Chartered B ank (P akistan) L td 17-Feb-2022 16:00 Mughal Iron & S teel Industries L td 17-Feb-2022 11:30 Fazal C loth Mills L td 17-Feb-2022 11:00 Reliance Weaving Mills L td 17-Feb-2022 14:30 Sazgar E ngineering Works L td 17-Feb-2022 15:00 Kohat C ement C ompany L td 17-Feb-2022 11:30 Lakson Investments L imited-Open end 17-Feb-2022 17:00 Nimir Resins Limited 17-Feb-2022 12:00 Pakistan Paper Products L td 17-Feb-2022 11:00 Lotte Chemical P akistan L td 17-Feb-2022 10:30 Ismail Industries Ltd 17-Feb-2022 11:00 Allied Bank L imited 17-Feb-2022 11:00 D .G. K han C ement L imited 18-Feb-2022 11:15 The Bank of Punjab 18-Feb-2022 11:30 JS Global Capital Limited 18-Feb-2022 10:30 Image P akistan L imited 18-Feb-2022 10:00 Faysal Asset Management L td-Open end 18-Feb-2022 14:45 Hi-Tech L ubricants L imited 18-Feb-2022 16:00 Gatron (industries) L imited 19-Feb-2022 11:00 Macter International L td 19-Feb-2022 15:00 Meezan B ank L imited 21-Feb-2022 12:00 F auji C ement C ompany L td 21-Feb-2022 11:00 J .K . S pinning Mills L imited 21-Feb-2022 11:00 S ummit B ank L imited 21-Feb-2022 11:00 Orix Modaraba 21-Feb-2022 10:00 P akistan S tock E xchange L imited 21-Feb-2022 14:00 Thal L imited 21-Feb-2022 15:30 A tlas A sset Management L td-Open end 21-Feb-2022 11:30 K ohinoor E nergy L imited 21-Feb-2022 14:30 K halid S iraj Textile Mills L td 21-Feb-2022 10:30 Merit P ackaging L imited 21-Feb-2022 15:00 A bdullah S hah Ghazi S ugar Mills L td 21-Feb-2022 11:00 B olan C astings L imited 21-Feb-2022 11:30 Nishat Mills L imited 21-Feb-2022 11:30 Citi P harma L imited 21-Feb-2022 14:00 Shield C orporation L td 21-Feb-2022 11:00 Otsuka P akistan L imited 22-Feb-2022 10:30 Kot A ddu P ower C Ompany L td 22-Feb-2022 10:30 Gillette P akistan L imited 22-Feb-2022 16:15 A tlas B attery L imited 22-Feb-2022 11:00 Dynea P akistan L imited 22-Feb-2022 15:00 Idrees Textile Mills L imited 22-Feb-2022 12:00 Rupali Polyester Limited 22-Feb-2022 11:30 OLP Financial Services Pakistan Ltd 22-Feb-2022 12:30 Artistic D enim Mills L imited 22-Feb-2022 16:00 EFU Life Assurance Limited 22-Feb-2022 11:00 Berger Paints Pakistan Ltd 23-Feb-2022 10:15 Towellers Limited 23-Feb-2022 12:00 United Bank L imited 23-Feb-2022 10:00 First UDL Modaraba 23-Feb-2022 11:00 Faysal Bank L imited 23-Feb-2022 11:00 National Foods L imited 23-Feb-2022 15:00 Olympia Mills L imited 24-Feb-2022 11:00 Zephyr Textiles L imited 24-Feb-2022 10:30 GoodLuck Industries L td 24-Feb-2022 11:00 Ghandhara Tyre and Rubber C ompany L td 24-Feb-2022 11:00 Pakistan Tobacco C ompany L td 24-Feb-2022 14:00 Haji Mohammad Ismail Mills L td 24-Feb-2022 14:00 Hafiz L imited 24-Feb-2022 11:30 S G A llied Businesses L imited 25-Feb-2022 09:30 S .G. P ower L imited 25-Feb-2022 10:30 Buxly P aints L imited 25-Feb-2022 11:30 Shabbir Tiles & C eramics L td 26-Feb-2022 16:00 Ashfaq Textile Mills L td 28-Feb-2022 09:00 Unilever Pakistan Foods Ltd 28-Feb-2022 14:30 Ali Asghar Textile Mills Ltd 28-Feb-2022 14:00 Dawood Hercules Corporation Ltd 01-Mar-2022 15:00 Dawood Lawrencepur Ltd 03-Mar-2022 14:30 =========================================================

