KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (January 24, 2022).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-3 NS Stella Disc.Soya Alpine Marine 25-01-2022 Bean Oil Services B-1 Al Shaffiah Disc. Wilhelsmens 21-01-2022 Chemical Ship Services B-4 Adamas I - Highseas 25-01-2022 Shipping B-5 Star Disc Noble Shipping 15-01-2022 Monica Wheat Services B-7/B-6 Tarlan Disc. Load Feeders 24-01-2022 Container Logistic B-9/B-8 Kota Disc. Load Pacific Delta 25-01-2022 Naluri Container Shipping B-11/B-10 Paro Disc. Bulk Shipping 19-01-2022 DAP Agencies B-11/B-12 Royal Jade Disc. Wheat PNSC 19-01-2022 B-13/B-14 SSI Load Ocean 24-01-2022 Glorious Clinkers Services B-14/B-15 OS Kano 35 Load Sirius Logistic 24-01-2022 Clinkers Pakistan B-16/B-17 Ionic Disc. Yellow Alpine Marines 16-01-2022 United Soya Bean Services Nmb-1 Al Murtaza Load General N.S Shipping 03-01-2022 Cargo Nmb-1 Taef Load Rice NS Shipping 18-01-2022 ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-21 Pegasus 01 Load Rice Ocean World 19-01-2022 B-24 Stade Load General Gulf Maritime 24-01-2022 Cargo Services ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE SOUTH WHARF ----------------------------------------------------------------------------- Saplt-2/3 Dalian Disc. Load Hapag Lloyd 24-01-2022 Express Container Pakistan ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Dalian 25-01-2022 Disc. Load Hapag Lloyd Express Container Pakistan Tarlan 25-01-2022 Disc. Load Container Feeders Logistic Pegasus 01 25-01-2022 Load Rice Ocean World ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Talassa 25-01-2022 D/L Container Rehmat Shipping Osaka 25-01-2022 D/L Container Ocean Sea Shipping Clemens 26-01-2022 D/L Container Ocean Network Schulte Express Hyundai 26-01-2022 D/L Container United Marine Colombo Agency MSC Emily II 26-01-2022 D/L Container Msc Agency Pakistan IDM Doodle 26-01-2022 L/8500 Soda Ash Crystal Sea Services Daedalus Leader 26-01-2022 D/2040 Vhicle NYK Lines Pakistan Kota Padang 26-01-2022 L/9300 Cement Crystal Sea Services African Baza 26-01-2022 D/6618 General Cargo Sea Hawks Pvt. Ltd Scarbe 26-01-2022 L/55000 Clinkers Crystal Sea Services ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Le Mans Express 25-01-2022 Car Carrier - Amagi Galaxy 25-01-2022 Tanker - Giorgos Dracopoulos 25-01-2022 Clinkers - Chemroad Sirius 25-01-2022 Tanker - Hyundai Tacoma 25-01-2022 Container Ship - Neelambari 25-01-2022 Tanker - Diyala 25-01-2022 Container Ship - Ocean Success 25-01-2022 General Cargo - Glen Canyon 25-01-2022 Container Ship - M.T Shalamar 25-01-2022 Tanker - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Aggeliki-B Steel coil Asia Marine Jan. 13, 2022 MW-2 Symi Rice East Wind Jan. 20, 2022 MW-4 Astoria Coal Wilhelmsen Jan. 23, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Caroline Palm oil Alpine Jan. 24, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Seago Prius Containers Jan. 24, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Denisse Palm oil MSC Pak Jan. 24, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Jo Rowan Gas oil Alpine Jan. 24, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Flag Zani Nis Canola Alpine Jan. 24, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Al-Wajba LNG G.S.A Jan. 23, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Gas Aram LPG Merchant Jan. 24, 2022 Marine ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= MSC Dhantia Containers MSC Pak Jan. 25, 2022 EXPECTED Departures Seago Prius Containers Maersk Pak Jan. 25, 2020 Al-Wajba LNG G.S.A -do- Gas Aram LPG Merchant Marine -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= MSC Rania Containers MSC Pak Jan. 25, 2022 Glen Canyon Containers Ocean Network -do- Amagi Galaxy Chemicals G.A.C -do- Gas Athena LPG M. International -do- Golden Lotus Palm oil Alpine Waiting for berth Bunga Lavender Palm oil Alpine - Haj Mohammed Cement Crystal - Uranus-J Rice Ocean World - Strattion Coal WaterLink - Qui Chi Mogas Alpine - Ridge Bury Birch Mogas Alpine - Qi Lin Zuo Gasoline Maersk Pak - Noble-1 Bitumen Trans Marine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= MSC Sky-II Containers MSC Pak Jan. 25, 2022 =============================================================================

