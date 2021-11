KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Friday (November 12, 2021).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 Alpine Disc. Trans Maritime 10-11-2021 Persefone Mogas Pvt. Ltd OP-2 Bow Disc. Gac Pakistan 11-11-2021 Platinum Chemical Pvt. Ltd OP-3 New Disc. Pakistan National Hellas Crude Oil Shipping Corp 10-11-2021 B-1 Al Disc. Wilelmsen Ships 09-11-2021 Mahboobah Chemical Services B-2 GT Star Load Eastwind 07-11-2021 Ethanol Shipping Company B-6/B-7 Mol Disc. Load Ocean Network 11-11-2021 Growth Container Express B-10/B-11 Doric Disc. Rice Ocean Services 09-11-2021 (Pvt) Ltd B-11/B-12 Sagarjeet Load Crystal Sea 10-11-2021 Clinkers Services B-13/B-14 Ceylon Load Ocean Services 10-11-2021 Breeze Rice Pvt. Ltd B-16/B-17 Adventure Disc. Water Link 10-11-2021 Sugar Pakistan Pvt. Ltd Nmb-1 Reza Load Al Faizan 26-10-2021 Rice International ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-21 Uranus J Disc. Seatrade 10-11-2021 Iron Shipping B-25 Marmotas Disc. Alpine Marine 11-11-2021 Base Oil Serivces B-26/B-27 Long Beach Disc.Load Riazeda 11-11-2021 Trader Container Pvt. Ltd B-28/B-29 Ital Lirica Disc.Load Green Pak 10-11-2021 Container Shipping Pvt Ltd ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Ital Lirica 12-11-2021 Disc. Load Green Pak Shipping Container Pvt. Ltd Al Mahboobah 12-11-2021 Disc. Wilhelmsen Chemical Ships Services Marmotas 12-11-2021 Disc. Base Oil Alpine Marine Services ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Sea Ambition 12-11-2021 D/12000 Alpine Marine Chemical Services Hyundai Shanghai 12-11-2021 D/L Container United Marine Agencies Northern Dexterity 12-11-2021 D/L Container Hapag Lloyd Pakistan Kmtc Mundra 13-11-2021 D/L Container Shiling 13-11-2021 D/L Container Thorswind 13-11-2021 D/L Container SHIP SAILED Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo Oocl Guangzhou 12-11-2021 Container Ship - Torm Signe 12-11-2021 Tanker - Sino Bridge 12-11-2021 Container Ship - Quang Vinh 89 12-11-2021 Sugar - Trans Leader 12-11-2021 Car Carrier - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Kanchanna Steel coil Asia Marine Nov. 11, 2021 Naree MW-2 Nil MW-4 African Coal Wilhemsen Nov. 10, 2021 Sanderling ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Bulk Caster Coal East Wind Nov. 10, 2021 ----------------------------------------------------------------------------- PORT QASIM ELECTRIC POWER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT Star Wave Coal Sino Trans Nov. 10, 2021 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Argent Daisy Palm oil Alpine Nov. 11, 2021 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Irenes Ray Containers Maersk Pak Nov. 11, 2021 ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT OOCL Containers OOCL Pak Nov. 11, 2021 Washington ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO FPMCP Ideal Mogas Transmarine Nov. 10, 2021 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Bi Jia Shan Wheat PNSC Nov. 10, 2021 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Mesaimeer LNG G.S.A Nov. 10, 2021 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Al-Maha LPG Crest Ocean Nov. 09, 2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= AMP Crystal Fertilizer Mackinnon Nov.12, 2021 ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Irenes Ray Containers Maersk Pak Nov.12, 2021 OOCL Washington Containers OOCL Pak -do- Argent Daisy Palm oil Alpine -do- Mesaimeer LNG G.S.A -do- Al-Maha LPG Crest Ocean -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Royal Fairness Coal Sino Trans Nov. 12, 2021 Chemroad Journey Palm oil Alpine -do- Seacon-8 General cargo Asia Marine -do- Gas Lotus LPG Alpine -do- Aesop Condensate Alpine -do- Eleen Neptune Coal Sino Trans Waiting for berths Pacific Wealth Coal Wilhelmsen Ocean Cross Rice East Wind Wawasan Blue Fin Palm oil Alpine Asia Liberty Palm oil Alpine Schuyler Trader Palm Kernel Alpine - Atlantis Furnace oil Alpine - Hamstead Gas oil Transmarine - Bai Lu Zuo Gasoline Alpine - Spring Robin Steel coil G.A.C FLC Happiness Steel coil Maritime Agency - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= APL Florida Containers APL Pak Nov.12, 2021 MSC Toronta Containers MSC Pak -do- Aldebaran Containers -do- =============================================================================

