KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (November 8, 2021).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.T Disc. PNSC 07-11-2021 Quetta Crude Oil OP-2 Apnoia Disc. Trans Marine 04-11-2021 Mogas (Pvt) Ltd OP-3 Uacc Disc. Alpine Marine 07-11-2021 Harmony Diesel Services B-1 Sapper Disc. Alpine Marine 07-11-2021 Chemical Services B-2/B-3 GT Star Load Eastwind 07-11-2021 Ethanol Shipping Co. B-6/B-7 Ts Disc. Load Sharaf Shipping 08-11-2021 Singapore Container agency B-9/B-8 Oel Disc. Load East Wind 06-11-2021 Kedarnath Container Shipping Co. B-10/B-11 Diva Disc. WMA Ship 30-10-2021 DAP Care Services B-12/B-11 Great 61 Load Crystal Sea 07-11-2021 Clinkers Services B-13/B-14 Ioamna Load Ocean Services 05-11-2021 Pol Clinkers B-14/B-15 Quang Vinh 89 Disc. Sugar Trans Maritime 02-11-2021 Pvt. Ltd B-16/B-17 Belisland Disc M. Internationa 29-10-2021 Wheat Services ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-21/B-20 Pacific Disc. Ocean Pride 27-10-2021 Bulker Sugar Shipping B-26/B-27 Northern Disc.Load Ocean Sea 07-11-2021 Guard Container Shipping B-28/B-29 As Alva Disc.Load Ocean Sea 07-11-2021 Container Shipping ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE SOUTH WHARF ----------------------------------------------------------------------------- Sapt-3 Sofia Disc. Load Hapag Lloyd 07-11-2021 Express Container Pakistan Saplt-4 Cma Cgm Disc. Load Cma Cgm 07-11-2021 Otello Container Pakistan ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= As Alva 08-11-2021 Disc.Load Ocean Sea Container Shipping Sofia Express 08-11-2021 Disc. Load Hapag Lloyd Container Pakistan Cma Cgm 08-11-2021 Disc. Load Cma Cgm Otello Container Pakistan Oel Kedarnath 09-11-2021 Disc. Load East Wind Container Shipping Company ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Lilac Ray 08-11-2021 D/1500 East Wind Chemical Shipping Company Ital Lirica 08-11-2021 D/L Container Green Pak Pvt. Ltd Merry Star 08-11-2021 D/L Container Rahmet Shipping Teera Bhum 08-11-2021 D/L Container Cosco Shipping Line Pakistan Kmtc Delhi 08-11-2021 D/L Container United Marine Agencies Uranus J 08-11-2021 D/25000 Iron Sea Trade Shipping Bay Spirit 09-11-2021 L/2500 Ethanol East Wind Shipping Company Marmotas 09-11-2021 D/4000 Base Oil Alpine Marine Services OOCL Guangzhou 09-11-2021 D/L Container OOCL Pakistan Ikan Senyur 09-11-2021 D/59799 Wheat Daco Marine Services ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Celsius Naples 08-11-2021 Container Ship - Nemo 08-11-2021 Tanker - Castor Leader 08-11-2021 Car Carrier - Grace 08-11-2021 Clinkers - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Sunbird Bitumen Trans Marine Nov. 07, 2021 Arrow MW-2 Rising Rice Ocean World Nov. 05, 2021 Harrier MW-4 Xin Coal Wilhemsen Nov. 02, 2021 Haitong-9 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Sea Ploeg Palm oil Alpine Nov. 07, 2021 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Paola Containers MSC Pak Nov. 07, 2021 ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Cosco Japan Containers Cosco Nov. 07, 2021 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Fox Rice Ocean World Nov. 06, 2021 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN GASPORT CONSORTIUM ----------------------------------------------------------------------------- PGPCL Simaisma LNG G.S.A Nov. 07, 2021 ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Kilburn LPG M. International Nov.06,2021 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Chembulk Chemicals Alpine Nov. 07, 2021 Barcel ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Safmarine Nyassa Containers Maersk Pak Nov.08, 2021 Teera Bhum Containers -do- Al-Soor-II Gas oil G.A.C -do- ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Cosco Japan Containers Cosco Nov.08, 2021 Sunbird Arrow Bitumen Trans Marine -do- Chembulk Barcelona Chemicals Alpine -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Northern Precision Containers Maersk Pak Nov. 08, 2021 Liwa-V Gas oil Alpine -do- Da Dan Xia Project Cargo Cosco -do- Gas Zeus LPG M. International -do- Royal Fairness Coal Sino Trans Waiting for berths African Sanderling Coal Wilhelmsen - Ocean Cross Rice East Wind - Wawasan Blue Fin Palm oil Alpine - Asia Liberty Palm oil Alpine - Chemroad Journey Palm oil Alpine - Argent Daisy Palm oil Alpine - Southern Robin Palm oil Alpine - Seacon-8 General cargo Asia Marine - Atlantis Furnace oil Alpine - Bai Lu Zuo Gasoline Alpine - Aesop Condensate Alpine - Spring Robin Steel coil G.A.C - FLC Happiness Steel coil Maritime Agency - Kanchanna Naree Steel coil Asia Marine - FPMCP Ideal Mogas Transmarine - AMP Crystal Fertilizer Mackinnon - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Maersk Brooklyn Containers Maersk Pak Nov. 09, 2021 Mearsk Kensington Containers Maersk Pak -do- Bi Jia Shan Wheat PNSC -do- =============================================================================

