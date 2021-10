KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Friday (October 22, 2021).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 Evridiki Disc. Trans Maritime 20-10-2021 Mogas Pvt. Ltd OP-2 Torm Disc. Gac Pakistan 22-10-2021 Signe Mogas Pvt. Ltd OP-3 Dongli Disc. Alpine Marine 21-10-2021 Chemical Services B-1 Cnc Bull Load East Wind 21-10-2021 Ethanol Shipping Co. B-2 OPtimax I Load General Legend Shipping Cargo & Logistic 21-10-2021 B-4 Jabal Disc. WMA Ship 13-10-2021 Almishe Wheat Care Services B-5 Ceylon Load. Ocean 22-10-2021 Princess Clinkers Services B-10/B-11 Ivy Ocean Disc. General Legend Shipping Cargo & Logistic 21-10-2021 B-11/B-12 Orchid Disc. DAP Ocean Services 18-10-2021 B-13/B-14 Ince Disc. Noble Shipping 15-10-2021 Beylerbeyi Wheat Services B-14/B-15 Maghna Sun Disc. WMA Shipcare 14-10-2021 DAP Services Nmb-1 Mobin Load N.S Shipping 29-09-2021 Rice DAP ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-20/B-21 Asteris Disc. General Legend Shipping 20-10-2021 Cargo & Logistic B-25 Chemroad Disc Alpine Marine 21-10-2021 Sirius Base Oil Services ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Maghna Sun 22-10-2021 Disc. DAP WMA Shipcare Services Dongli 22-10-2021 Disc. Chemical Alpine Marine Services ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Ssl 22-10-2021 D/L Container Ocean Sea Brahmaputra Shipping Clemens 22-10-2021 D/L Container Ocean Network Schulte Express Pakistan Sti Elysees 23-10-2021 D/42000 Mogas Trans Maritime Pvt. Ltd Kyota Express 23-10-2021 D/L Container Hapag Lloyd Pakistan Msc 23-10-2021 D/L Container Msc Agency Patnaree III Pakistan Thorswind 23-10-2021 D/L Container Diamond Shipping Services Northern 23-10-2021 D/L Container Hapag Lloyd Dexterity Pakistan Union Victory 23-10-2021 D/36480 Legend Shipping General Cargo & Logistic Kumano 23-10-2021 D/14597 Sea Hawks General Cargo Pvt. Ltd ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Prionas 22-10-2021 Rock Phosphate - Gfs Ruby 22-10-2021 Container Ship Alkaios 22-10-2021 Tanker - Apl California 22-10-2021 Container Ship - Sea Harmony 22-10-2021 Cement - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Christina Rice Crystal Oct. 18, 2021 Ocean MW-2 African Cement Global Oct. 14, 2021 Spoon Bill MW-4 Sky Falland Coal Sino Trans Oct. 21, 2021 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Great Coal Ocean Service Oct. 21, 2021 Century ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Aristidis Palm oil Alpine Oct. 20, 2021 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Maersl Nile Containers Maersk Pak Oct. 21, 2021 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Sunny Lynx Gas oil Wilhelmsen Oct. 21, 2021 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Al-Berta Wheat Evergreen Oct. 17, 2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= NIL ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Maersl Nile Containers Maersk Pak Oct. 22, 2021 Aristidis Palm oil Alpine -do- African Spoon Bill Cement Global -do- Al-Berta Wheat Evergreen -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Fraiha LNG G.S.A Oct. 22, 2021 Mega -I Palm oil Alpine -do- Elikon Wheat Ocean Service -do- Lista Wheat Crystal Waiting for berths IVS Bosch Hoek Coal Ocean Service - Johanna Oldendorff Coal Wilhelmsen - Rising Harrier Rice Ocean Wolrd - Vega Stetind Rice East Wind - Elizabeth Steel coil Maritime Agency - Ru Yi Song Project Cargo Cosco - Han Yi Project Cargo Western - Torm Sara Mogas Alpine - Jing Yu Zou Mogas Transmarine - Liwa-V Gas oil Alpine - Nord Neptune Gas oil Trans Marine - BWC Lyde Gas oil G.A.C - Wonder Vega Furnace oil Alpine - Atlantis Furnace oil Alpine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Mozart Containers Oct. 22, 2021 APL California Containers CMA CGM -do- Teera Bhum Containers Oct. 23, 2021 IVS Naruo Coal Sino Trans -do- IVS Atsugi Coal Sino Trans Oct. 24, 2021 MSC Samu Containers MSC PAK -do- =============================================================================

