KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Friday (October 8, 2021).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.T Karachi Disc. Pakistan Nation 07-10-2021 Crude Oil Shipping Corp OP-2 Scirocco Disc. Gac Pakistan 06-10-2021 Mogas (Pvt) Ltd OP-3 Ps Trieste Disc. Pakistan Nation 08-10-2021 Crude Oil Shipping Corp B-2/B-1 Szczecin Disc. Load Golden Shipping 06-10-2021 Trader Container Lines B-6/B-7 Talassa Disc. Load Rahmat 07-10-2021 Container Shipping B-10/B-11 Discovery Disc. DAP Bulk Shipping 08-09-2021 Agency B-11/B-12 Aggelos B Disc Wheat Asia Marine 23-09-2021 B-14/B-15 Common Disc. DAP WMA Ship 24-09-2021 Horizon care Services B-13/B-14 Irene Load Talc Project 06-09-2021 Powder Shipping B-16/B-17 Parnassos Disc. Wheat Sea Care 28-09-2021 Pakistan ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-20/B-21 Gold River Disc. Sugar Asia Trade 02-10-2021 and Trans B-24 Milla Disc General Noble Shipping 07-10-2021 Cargo Services B-25/B-24 Viking Disc. Vehicle Sharaf Shipping 07-10-2021 Drive Agency B-26/B-27 Xin Disc. Load Cosco Shipping 07-10-2021 Qing Dao Container Lines B-28/B-29 Talassa Disc. Load Rahmat 06-10-2021 Container Shipping B-29/B-28 Ever Dainty Disc. Load Green Pak 08-10-2021 Container Shipping ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE SOUTH WHARF ----------------------------------------------------------------------------- Saptl-4 Kmtc Disc. Load United Marine 07-10-2021 Colombo Container Services ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Viking Drive 08-10-2021 Disc. Vehicle Sharaf Shipping Agency Common 08-10-2021 Disc. DAP WMA Ship Horizon care Services Kmtc 08-10-2021 Disc. Load United Marine Colombo Container Services Szczecin 08-10-2021 Disc. Load Golden Trader Container Shipping Lines Gold River 08-10-2021 Disc. Sugar Asia Trade and Trans Aggelos B 08-10-2021 Disc Wheat Asia Marin ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Mtm Tokyo 08-10-2021 D/3800 Chemical - Fmt Gumuldur 08-10-2021 D/L Container - Glen Canyon 08-10-2021 D/L Container - Northern Dedication 08-10-2021 D/L Container - Oel Kedarnath 08-10-2021 D/L Container - Msc Patnaree III 08-10-2021 D/L Container - California Trader 08-10-2021 D/L Container - Sea Elegant 09-10-2021 D/12500 Chemical - Kota Megah 09-10-2021 D/L Container - Ch Bella 09-10-2021 D/5362 Steel Coils - SHIP SAILED Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo Basic Brave 08-10-2021 Fertilizer - Cinderella 08-10-2021 Tanker - ----------------------------------------------------------------------------- PORT QASIM INTELLIGENCE ----------------------------------------------------------------------------- Berth Vessel Working Agent Berthing Date ----------------------------------------------------------------------------- MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Fox Cement Trans Marine Oct. 03, 2021 MW-2 Quang Sugar Costal Oct. 05, 2021 Vinh-89 shipping MW-4 Unity Spirit Coal Wilhelmsen Oct. 05, 2021 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Atlanta Coal Ocean World Oct. 06, 2021 Horizon PIBT Medi Coal Ocean Services Oct. 07, 2021 Portland ----------------------------------------------------------------------------- PORT QASIM ELECTRIC POWER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT New Coal Sino Trans Oct. 05, 2021 Port Eagle ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Celsius Palm oil Alpine Oct. 06, 2021 Mayfair ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Nord Spring Containers Hapag Oct. 07, 2021 ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Maersk Nile Containers Maersk Pak Oct. 06, 2021 QICT MSC Maria Containers MSC Pak Oct. 07, 2021 Laura ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Al-Fraiha LNG G.S.A Oct. 07, 2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Petali Lady Mogas Alpine Oct. 08, 2021 Glen Canyon Containers -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Celsius Mayfair Palm oil Alpine Oct. 08, 2021 Atlanta Horizon Coal Ocean World -do- Maersk Nile Containers Maersk Pak -do- Fox Cement Trans Marine -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= BW Thames Gas oil Alpine Oct. 08, 2021 Bruno Palm oil Alpine -do- Occitan Pessac Rice East Wind -do- Chirstina Ocean Rice Crystal -do- Kirsten Oldendroff Coal G.A.C Waiting for berths STI Bosphorus Soya Bean Alpine - At Middle Bridge Cement Global - African Spoon Cement Global Torm Star Mogas Alpine Pacific Nafsika Mogas Alpine - Nave Cielo Mogas Alpine - Sunny Lynx Gas oil Wilhelmsen Al-Salam-II Gas oil Wilhelmsen - Ploutos Gas oil Alpine - Nemo Furnace oil Alpine - Wonder Vega Furnace oil Alpine Nord Ocean Palm oil Alpine ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Cap Carmel Containers Oct. 09, 2021 Teera Bhum Containers -do- =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2021