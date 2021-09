KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (September 30, 2021).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-3 Willowy Disc. PNSC 28-09-2021 Crude Oil B-2 Seahan Load East Wind 28-09-2021 Wallaby Ethanol Shipping Co. B-4 Basic Disc. WMA Shipcare 26-09-2021 Brave DAP Service B-5 Gold Disc. Asia Trade 24-09-2021 River Sugar & Trans B-6/B-7 Merry Disc. Load Rehmat 29-09-2021 Star Container Shipping B-8/B-9 Independent Disc. Load Riazeda 28-09-2021 Spirit Container Pvt. Ltd B-10/B-11 Parmassos Disc. Sea Care 28-09-2021 Wheat Pakistan B-11/B-12 Aggelos B Disc Wheat Asia Marine 23-09-2021 B-14/B-15 Common Disc. WMA Ship 24-09-2021 Horizon DAP care Services B-14/B-14 Christina Disc. General Legend Shipping 29-09-2021 Ocean Cargo & Logistic B-16/B-17 Falmouth Disc. Bulk Shipping 20-09-2021 Bay Wheat & Trading ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-26/B-27 Shiling Disc. Load OOCL 27-09-2021 Container Pakistan B-28/B-29 Ym Disc. Load In Shipping 28-09-2021 Excellence Container Pvt. Ltd B-30/B-29 Cape Dusc. Load OOCL Pakistan 28-09-2021 Fortius Container Pvt. Ltd ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Independent 30-09-2021 Disc. Load Riazeda Pvt. Ltd Spirit Container ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Gs Future 29-09-2021 D/7000 Meg East Wind Shipping Company Cl Belle 30-09-2021 D/58000 General Maritime Wheat Pvt. Ltd Irene 30-09-2021 L/47000 Talc Project Powder Shipping Al Mahboobah 01-10-2021 D/14385 Wilhelsmens Chemical Ship Services Amagi 01-10-2021 D/1200 Gac Pakistan Galaxy Base Oil Pvt. Ltd Bernadette 01-10-2021 D/L Container Ocean Sea Shipping Pvt. Ltd Northern 01-10-2021 D/L Container Hapag Lloyd Dexterity Pakistan Hyundai 01-10-2021 D/L Container United Marine Colombo Agency Discovery 01-10-2021 D/20350 Fertilizer Bulk Shipping Agency Annita 01-10-2021 L/27000 Cement Ocean Services Pvt. Ltd Global Effort 01-10-2021 D/1020 General Cargo Gac Pakistan Pvt. Ltd ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Annegret 30-09-2021 General Cargo - Cosco Rotterdam 30-09-2021 Container Ship - Akij Star 30-09-2021 Clinkers - Jal Laxmi 30-09-2021 Tanker - Ps Pisa 30-09-2021 Tanker - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Doric Spirit Steel coil Asaia Marine 26.09.2021 MW-2 Da Liang General cargo Cosco 27.09.2021 MW-4 Star Coal Wilhelmsen 24.09.2021 Pathfinder ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Star Eos Coal East Wind 27.09.2021 PIBT MSXT Coal Crest 29.09.2021 Artemis ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT NCC Danah Palm oil Alpine 29.09.2021 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Safmarine Containers Maersk Pak 28.09.2021 Nyassa ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Containers MSC Pak 29.09.2021 Pegasus ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Al-Soor-II Gas oil Wilhelmsen 28.09.2021 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Meteor Canola Ocean Service 28.09.2021 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN GASPORT CONSORTIUM ----------------------------------------------------------------------------- PGPCL Marangas LNG Hussain Trading 27.09.2021 Coronis ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Gas Yodha LPG M. International 27.09.2021 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL DS Ocean Chemicals East Wind 27.09.2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Al-Soor-II Gas oil Wilhelmsen 30.09.2021 ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Safmarine Nyassa Containers Maersk Pak 30.09.2021 MSC Pegasus Containers MSC Pak -do- Star Eos Coal East Wind -do- Star Pathfinder Coal Wilhelmsen -do- NCC Danah Palm oil Alpine -do- Da Liang General cargo Cosco -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Argolikos Containers Hapag 30.09.2021 Philadelphia Express Containers Hapag -do- Iranes Ray Containers Maersk Pak -do- African Spoon Bill Coal Wilhelmsen -do- Bitumen Princess-II Bitumen Transmarine -do- Faros Furnace oil Alpine -do- Ginza Palm oil Alpine -do- Silver Dubai Palm oil Alpine Waiting for berths Occitan Pessac Rice East Wind - Fox Cement Trans Marine - At Middle Bridge Cement Global - Quang Vinh-89 Sugar Costal shipping - Al-Maha LPG Crest - Pacific Nafsika Mogas Alpine - Nave Cielo Mogas Alpine - Petali Lady Mogas Alpine - Al-Salam-II Gas oil Wilhelmsen - BW Thame Gas oil Alpine - Ploutos Gas oil Alpine - Nemo Furnace oil Alpine - Atlantis Furnace oil Alpine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= MSC Paola Containers MSC Pak Oct. 02, 2021 Diyala Containers Maersk Pak -do- =============================================================================

