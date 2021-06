KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Friday (June 11, 2021).

===================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS ===================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares ===================================================================================== Ghani Osman Sec. Agha Steel Ind. 1,000 35.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 35.00 M. M. M. A. Khanani Attock Refinery 600 268.05 Total/Weighted Avg. Rate 600 268.05 M. M. M. A. Khanani BYCO Petroleum 62,000 11.80 Total/Weighted Avg. Rate 62,000 11.80 Standard Cap. Sec. Century Paper 9,000 124.00 Total/Weighted Avg. Rate 9,000 124.00 MRA Sec. D.G.Cement 7,000 129.00 Total/Weighted Avg. Rate 7,000 129.00 Aba Ali H. Sec. Ghandhara Ind. Ltd. 50,000 288.14 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 288.14 M. M. M. A. Khanani Ghandhara Nissan Ltd 1,000 113.95 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 113.95 Topline Sec. Ghani Global Glass 840,000 24.12 Total/Weighted Avg. Rate 840,000 24.12 Aba Ali H. Sec. HI-tech Lubricant 200,000 76.65 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 76.65 M. M. M. A. Khanani Hum Network Limited 200,000 8.59 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 8.59 Fortune Sec. Image Pakistan Ltd. 50,000 25.76 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 25.76 Arif Habib Ltd. Int. Industries 6,086,000 205.45 MRA Sec. 2,000 209.00 Total/Weighted Avg. Rate 6,088,000 205.45 Trust Securities Kot Addu Power Co. 5,000 45.35 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 45.35 Fortune Sec. Lucky Cement 100,000 655.00 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 655.00 Aba Ali H. Sec. Mughal Iron & Steel 750,000 113.37 Total/Weighted Avg. Rate 750,000 113.37 Aba Ali H. Sec. NetSol Technologies 75,000 192.95 Total/Weighted Avg. Rate 75,000 192.95 Aba Ali H. Sec. P. S. O. 200,000 235.18 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 235.18 M. M. M. A. Khanani P.T.C.L.A 510,000 13.95 Total/Weighted Avg. Rate 510,000 13.95 AL Habib Cap. Mkt. Pace (Pakistan) Ltd. 5,000 6.20 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 6.20 Aba Ali H. Sec. Pak Oilfields 100,000 377.92 MRA Sec. 50,000 380.00 Total/Weighted Avg. Rate 150,000 378.61 B&B Sec. Pak Refinery 2,500 26.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,500 26.00 Aba Ali H. Sec. Pakistan Petroleum 150,000 90.68 Total/Weighted Avg. Rate 150,000 90.68 M. M. M. A. Sazgar Engineering 1,000 178.40 Khanani Aba Ali H. Sec. 150,000 180.18 Total/Weighted Avg. Rate 151,000 180.17 M. M. M. A. Khanani Searle Company Ltd. 9,944 257.45 Total/Weighted Avg. Rate 9,944 257.45 Azee Sec. Shell Pakistan 20,000 181.15 Total/Weighted Avg. Rate 20,000 181.15 M. M. M. A. Khanani Sui Northern 60,000 48.30 Aba Ali H. Sec. 450,000 49.00 Total/Weighted Avg. Rate 510,000 48.92 MRA Sec. Telecard Ltd. 3,500 16.90 Total/Weighted Avg. Rate 3,500 16.90 Alfalah Sec. Thatta Cement Co. 54,000 22.00 Total/Weighted Avg. Rate 54,000 22.00 Khadim Ali S. TPL Properties Ltd 15,000 18.52 Bukhari Sec. Total/Weighted Avg. Rate 15,000 18.52 M. M. M. A. Khanani Treet Corporation 20,000 35.26 Total/Weighted Avg. Rate 20,000 35.26 M. M. M. A. Khanani TRG Pakistan Ltd. 15,596 168.45 Total/Weighted Avg. Rate 15,596 168.45 Akik Capital United Bank Limited 500,000 131.00 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 131.00 Rafi Sec. Waves Singer 28,000 25.91 Total/Weighted Avg. Rate 28,000 25.91 Arif Habib Ltd. Worldcall Telecom 40,000 4.28 Khadim Ali S. 100,000 4.30 Bukhari Sec. Total/Weighted Avg. Rate 140,000 4.29 ===================================================================================== Total Turnover 10,923,140 =====================================================================================

