KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (May 3, 2021).

============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- OP-1 M.T Disc. PNSC 02-05-2021 Quetta Crude Oil OP-2 Elka Disc. Trans 02-05-2021 Delphi Mogas Martimes B-2 Sea Disc. Alpine 01-05-2021 Fortune Chemical Marine Services B-5 Szczecin Disc. Golden 02-05-2021 Trader Load Shipping Container Lines B-9/B-8 Glen Disc. Ocean 01-05-2021 Canyon Load Network Container Express B-14/B-15 Doric Disc. Eastwind 19-04-2021 Arrow Soya Bean Shipping Seeds B-16/B-17 Jin Hao Disc. DAP Wma Ship 15-04-2021 Care Services ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-24/B-25 Gozo Disc. Costal 29-04-2021 Rock Shipping Phosphate Services B-28/B-29 Onyx-1 Disc. Riazeda 02-05-2021 Load Container ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE SOUTH WHARF ----------------------------------------------------------------------------- Saptl-4 Baltic Disc. Cma 02-05-2021 Bridge Load Cgm Container Pakistan ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Baltic Bridge 03-05-2021 Disc. Load Container Cma Cgm Pakistan Onyx-1 03-05-2021 Disc. Load Container Riazeda Szczecin Trader 04-05-2021 Disc. Load Container Golden Shipping Lines ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Andes 03-05-2021 D/3500 Chemical Alpine Marine Services M.T Khairpur 03-05-2021 D/40000 Mogas Alpine Marine Services Cma 03-05-2021 D/L Container Cma Cgm Pakistan Cgm Moliere Korea Chemi 04-05-2021 L/4000 Caustic Soda Eastwind Shipping Company Hanyu Camellia 04-05-2021 D/3500 Chemical Eastwind Shipping Company Csl Sophie 04-05-2021 D/L Container Oceansea Shipping Kmtc Dubai 04-05-2021 D/L Container United Marine Agencies Diyala 04-05-2021 D/L Container X-press feeders Shipping Viking Emerald 04-05-2021 D/1945 Vehicle Sharaf Shipping Agency U Glory 04-05-2021 D/27742 General Cargo Legend Shipping & Logistic ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Eastern Chemi 03-05-2021 Tanker - Tomini 03-05-2021 Clinkers - Integrity Greenwich 03-05-2021 Container Ship - Bridge Ym Eternity 03-05-2021 Container Ship - Nordspring 03-05-2021 Container Ship - Kmtc Colombo 03-05-2021 Container Ship - As Roberta 03-05-2021 Container Ship - Msc Levina 03-05-2021 Container Ship - Hyundai 03-05-2021 Container Ship - Colombo Mahavir 03-05-2021 Tanker - Alpine 03-05-2021 Tanker - Persefone Mid Falcon 03-05-2021 Tanker - Jia Xiang Da 03-05-2021 General Cargo - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Paran Dowski Gen. Cargo Sea Hawk 28.04.2021 MW-2 Nil 20.04.2021 MW-4 Elbabe Coal Wilhelmsen 01.05.2021 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Daimongate Coal East Wind 30.04.2021 ----------------------------------------------------------------------------- PORT QASIM ELECTRIC POWER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT Common Atlas Coal Sino Trans 28.04.2021 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Chemroute Palm oil Alpine 02.05.2021 Pegasus ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Levina Containers MSC Pak 02.05.2021 ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT CMA CGM Containers CMA CGM 02.05.2021 Moliere ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO AG Mars Gas oil Alpine 01.05.2021 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Pedhoulas Soya bean Ocean Services 30.04.2021 Rose ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPGTERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC White Peal LPG M. International 02.05.2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Marangas Troy LNG G.A.C 03.05.2021 Fuwairit LNG G.S.A -do- Seacon-7 Steel Coil Asia Marine -do- IDC Falcon Coal Sino Trans ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= AG Mars Gas oil Alpine 03.05.2021 CMA CGM Containers CMA CGM -do- Moliere MSC Levina Containers MSC Pak -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Amazon Gas oil Alpine 03.05.2021 Fortitude Gail Coal Sino Trans -do- Medi Segesta Coal Sino Trans -do- Georgia Coal East Wind -do- Eritta Coal Ocean Services -do- Bel South Coal Wilhelmsen Valentia Blue Coal East Wind Waiting for berth Damas Mogas Alpine - PRO Alliance Mogas Trans Marine - Splendour Palm oil Alpine - Opal Al-Soor-II Gas oil G.A.C - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Seago Containers 03.05.2021 Bremerhaven Diyala Containers Maersk Pak -do- MSC Qingdao Containers MSC Pak -do- Le Havre Containers Maersk Pak 04.05.2021 Maersk Atlanta Containers -do- =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2021