KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (March 25, 2021).

============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- OP-1 M.T Quetta Disc. Crude Pakistan National Oil Shipping Co. 23-03-2021 OP-2 Jasmine Disc. Mogas Alpine Marine 24-03-2021 Express Services B-1 Dreggen Disc.Base Oil East Wind 24-03-2021 Shipping B-2 Oriental Load Ethanol East Wind 24-03-2021 Sakura Shipping B-5 Value Smile Disc. General Sea Hawks 23-03-2021 Cargo Limited B-6 B-7 Glen Canyon Disc. Load Ocean Network 23-03-2021 Container Express B-9/B-8 Ts Singapore Disc Load Sharaf Shipping 23-03-2021 Container B-10/B-11 Athina Disc. Soya Oeean Services 09-03-2021 Sakura Beans Seeds B-11/B-12 Spring Disc. Soya Alpine Marine 24-03-2021 Hawk Bean Meal Services B-13/B-14 Evanthia Disc. Wheat WMA Shipcare 16-03-2021 Services B-17/B-16 Tzoumaz Disc. Canola Alpine Marine 13-03-2021 Services ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-24 Unison Load Clinkers Crystal Sea 24-03-2021 Services B-25 Menuett Disc. Gac Pakistan 24-03-2021 Base Oil B-28/B-29 Csl Sophie Disc. Load Ocean Shipping & Container Logistic 23-03-2021 ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE SOUTH WHARF ----------------------------------------------------------------------------- NIL ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Ds Cougar 25-03-2021 D/2500 Xylene East Wind Shipping Saehan Intrasia 25-03-2021 L/9500 Ethanol - Hyundai 25-03-2021 D/L Container United Marine Agencies Oakland Great Agility 25-03-2021 L/1400 Talc Project Shipping Argent Bloom 26-03-2021 D/3000 - Chemical As Sicilia 26-03-2021 D/L Container - Tabernacle 26-03-2021 L/17500 - Prince Cement ----------------------------------------------------------------------------- EXPECTED SAILING ----------------------------------------------------------------------------- Glen Canyon 25-03-2021 Disc. Load Ocean Network Express Container Menuett 25-03-2021 Disc. Base Oil Gac Pakistan Dreggen 25-03-2021 Disc. Base Oil East Wind Shipping Csl Sophie 25-03-2021 Disc. Load Ocean Shipping & Logistic Container Ts Singapore 25-03-2021 Disc Load Sharaf Shipping Container Tzoumaz 26-03-2021 Disc. Canola Alpine Marine Services ----------------------------------------------------------------------------- SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Al Safat 25-03-2021 Container Ship - Fareast Hope 25-03-2021 Fertilizer - Chesapeake Bay 25-03-2021 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Sunbird Arrow Bitumen Transmarine 22.03.2021 MW-2 Nil MW-4 Medi Path Coal Wilhelmsen 22.03.2021 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT NIL ----------------------------------------------------------------------------- PORT QASIM ELECTRIC POWER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT IDC Diamond Coal Sino Trans 24.03.2021 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT NIL ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT NIL ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT NIL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Maria Glory Mogas Alpine 24.03.2021 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Emmakris-III Wheat Asia Marine 22.03.2021 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN GASPORT CONSORTIUM ----------------------------------------------------------------------------- PGPCL NIL ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Nil ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC NIL ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Phosphoric Alpine 24.03.2021 Chemroad Aqua Hawk ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Lusail LNG G.S.A 25.03.2021 MSC Esthi Containers MSC Pak -do- Yangtze Coal East Wind -do- ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Sunbird Arrow Bitumen Transmarine 25.03.2021 Chemroad Phosphoric Alpine -do- Aqua Acid ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Pacific Venus Chemicals Alpine 25.03.2021 Falcon Palm oil Alpine -do- Gas Zeus LPG M. International -do- Tiger Jilin Cement Global -do- Safmarine Containers Maersk Pak Waiting for Berth Nyassa UACC Ras Gas oil Alpine - Laffan Epic Trader Steel coil Asia Marine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Cape Male Containers MSC Pak 25.03.2021 Safmarine Containers Maerk Pak 26.03.2021 Nyassa APL Coulumbus Containers CMA CGM -do- =============================================================================

