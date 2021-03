KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (March 9, 2021).

============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- OP-2 Rainbow Disc. Alpine Maine 09-03-2021 Island 88 Chemical Services SAPTL-3 Baltic Disc./Load Cma Cgm 06-03-2021 Bridge Container Pakistan SAPTL-4 Cma Disc. Load Cma Cgm 07-03-2021 Cgm Racine Container Pakistan B-1 Al Shaffiah Disc. Wilhelmsen 08-03-2021 Chemical Ship Services B-2 Dm Dragon Load Ethanol Alpine Marine 07-03-2021 Services B-4 Ida Disc. Wheat East Wind 01-03-2021 Shipping B-6/B-7 Wan Disc. Load Riazeda 05-03-2021 Hai 611 Container (Pvt.) Ltd. B-8/B-9 Greenwich Disc./Load Ocean 06-03-2021 Bridge Container Network Express B-11/B-12 Magnum Disc. Sea 06-03-2021 Energy General Hawks Limited Cargo B-13/B-14 Hua Rong Load Crystal 07-03-2021 Hu 26 Clinkers Sea Services B-14/B-15 Lucy Ocean Disc Sea Hawks 07-03-2021 General Asia Global Cargo B-16/B-17 Ince Fortune Disc. Wheat North Star 28-02-2021 International ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-26/B-27 Vancouver Disc/Load OOOCL 07-03-2021 Container Pakistan ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Marigold 09-03-2021 L/8500 Ethanol Eastwind Shipping Al Rawdah 09-03-2021 D/L Container Hapag Lloyd Pakistan Ym Eternity 09-03-2021 D/L Container In-shipping Magia 09-03-2021 D/54624 Dap Bulk Shipping Agencies Sun 09-03-2021 D/59600 Wheat Bulk Shipping & Trading M.T Quetta 10-03-2021 D/72000 Crude Oil PNSC Kmtc Colombo 10-03-2021 D/L Container United Marine Agencies As Sicilia 10-03-2021 D/L Container Riazeda Cosco Belgium 10-03-2021 D/L Container Cosco Shipping Lines Pakistan Kiran Adriatic 10-03-2021 D/9950 General Cargo Sea Hawks Asia Global ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Ince Fortune 09-03-2021 Disc. Wheat North Star International ============================================================================= SHIPS DEPARTURES ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Unison 09-03-2021 Clinkers N/A Tabernacle 09-03-2021 Cement N/A Prince Ever Dainty 09-03-2021 Container Ship N/A M.T Shalamar 09-03-2021 Tanker N/A V Honor 09-03-2021 General Cargo N/A =============================================================================

