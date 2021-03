KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Friday (March 5, 2021).

============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- OP-1 Diyyinah I Disc. Mogas Wilhelmsen 02-03-2021 Ships Services SAPTL-3 Tian Disc./Load Cosco 04-03-2021 Xiang He Container Shipping Line B-1 Stolt Maple Load Ethanol Alpine 04-03-2021 Marine Services B-2 Chem Disc. East Wind 05-03-2021 Newyork Chemical Shipping B-4 Pure Vision Disc. Wheat Noble 22-02-2021 Shipping B-5 Sky Height Load Crystal 04-03-2021 Clinkers Sea Services B-6/B-7 Kota Nilam Disc./Load Pacific 04-03-2021 Container Delta Shipping B-8/B-9 Oel Disc./Load East Wind 03-03-2021 Kedarnath Container Shipping B-10/B-11 V Honor Disc. Legend Shipping 04-03-2021 General & Logistic Cargo B-11/B-12 Ida Disc. Wheat East Wind 01-03-2021 Shipping B-13/B-14 Transtime Disc. Legend Shipping 27-02-2021 General & Logistic Cargo B-14/B-15 Estela Disc. Canola Ocean 23-02-2021 Claire Services B-16/B-17 Ince Fortune Disc. Wheat North Star 28-02-2021 International Nmb-1 Muslim Load. Rice Al Faizan 25-02-2021 ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-20 Aal Shanghai Disc. Project 04-03-2021 General Shipping Cargo B-24 Isuzu Disc. Sea Hawks 02-03-2021 General Cargo B-26/B-27 Ever Ursula Disc. Green Pak 04-03-2021 Load Shipping Container ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Lime Galaxy 05-03-2021 D/2500 Chemical Alpine Marine Services Greenwich 05-03-2021 D/L Container Ocean Network Bridge Express Pakistan Mayssan 05-03-2021 D/L Container Hapag Lloyd Pakistan Unison 05-03-2021 L/10500 Clinkers Al Shaffiah 06-03-2021 D/12330 Chemical Wilhelmsen Ship Services Dm Dragon 06-03-2021 L/7500 Ethanol Alpine Marine Services Baltic Bridge 06-03-2021 D/L Container Cma Cgm Pakistan ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Tian Xiang He 05-03-2021 Disc./Load Container Cosco Shipping Line Diyyinah I 05-03-2021 Disc. Mogas Wilhelmsen Ships Services Isuzu 05-03-2021 Disc. General Cargo Sea Hawks Kota Nilam 05-03-2021 Disc./Load Container Pacific Delta Shipping ============================================================================= SHIPS DEPARTURES ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Octaden 05-03-2021 Tanker N/A As Sicilia 05-03-2021 Container Ship N/A Bashundhara-8 05-03-2021 Clinkers N/A Carl Schulte 05-03-2021 Container Ship N/A Chemroad Echo 05-03-2021 Tanker N/A =============================================================================

