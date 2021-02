ISLAMABAD: Pakistan Mercantile Exchange - PMEX (Formerly National Commodity Exchange Limited - NCEL) Trading Summary on Tuesday (February 9, 2021).

================================================================================================================= Trading Date Symbol Open High Low Close Trade Settlement Volume Price ================================================================================================================= 08/02/2021 SL10 27.502 27.667 27.317 27.502 191 27.423 08/02/2021 GO1OZ 1832.5 1835.7 1830.8 1832.5 138 1832.7 08/02/2021 GOLDGBPUSD 1.3739 1.3744 1.3729 1.3739 37 1.3742 08/02/2021 SL500OZ 27.516 27.671 27.321 27.506 33 27.423 08/02/2021 PLATINUM5 1173 1177.2 1170.9 1172.8 32 1174.3 08/02/2021 GO10OZ 1832.5 1835.7 1830.8 1832.5 29 1832.7 08/02/2021 GO10OZ 1832.6 1835.8 1830.9 1832.6 29 1832.7 08/02/2021 GOLDUSDJPY 105.202 105.237 105.16 105.2 27 105.23 08/02/2021 GOLDEURUSD 1.2048 1.2056 1.2043 1.2048 25 1.2051 08/02/2021 GOLDGBPJPY 144.54 144.61 144.45 144.54 21 144.61 08/02/2021 CRUDE100 57.81 58.09 57.69 57.81 20 58.03 08/02/2021 CRUDE10 57.81 58.08 57.68 57.8 18 58.03 08/02/2021 GO100OZ 1832.5 1835.7 1830.8 1832.5 18 1832.7 08/02/2021 SL100OZ 27.512 27.667 27.317 27.502 12 27.423 08/02/2021 GOLDEURUSD 1.2049 1.2057 1.2044 1.2049 11 1.2051 08/02/2021 NGAS1K 2.859 2.888 2.856 2.859 10 2.885 08/02/2021 GOLDEURJPY 126.78 126.85 126.67 126.77 10 126.805 08/02/2021 GO1OZ 1832.6 1835.8 1830.9 1832.6 8 1832.7 08/02/2021 GOLDAUDUSD 0.7696 0.7703 0.7694 0.7696 8 0.7703 08/02/2021 GOLDGBPUSD 1.3738 1.3743 1.3728 1.3738 8 1.3742 08/02/2021 GOLDGBPCHF 1.2344 1.2351 1.2336 1.2344 6 1.2354 08/02/2021 CRUDE100 57.81 58.08 57.68 57.8 5 58.03 08/02/2021 GOLDEURCAD 1.5359 1.5363 1.5341 1.5359 5 1.535 08/02/2021 JPYEQTY1 29440 29475 29395 29440 4 29475 08/02/2021 SP500 3890.25 3910 3890 3890.25 4 3910.75 08/02/2021 PLATINUM50 1172.8 1177.2 1170.9 1172.8 4 1174.3 08/02/2021 GOLDUSDCHF 0.8986 0.8989 0.8982 0.8985 4 0.899 08/02/2021 SL500OZ 27.512 27.667 27.317 27.502 3 27.423 08/02/2021 COPPER25K 3.6705 3.678 3.6685 3.6695 3 3.6788 08/02/2021 SL100OZ 27.516 27.671 27.321 27.506 3 27.423 08/02/2021 GOLDEURGBP 0.8768 0.8776 0.8764 0.8768 3 0.8769 08/02/2021 TOLAGOLD 107112 107351 106672 107047 2 110150 08/02/2021 ICOTTON 82.84 84.69 82.76 82.98 2 84.65 08/02/2021 ICOTTON50K 82.84 84.69 82.76 82.98 2 84.65 08/02/2021 SL5000OZ 27.502 27.667 27.317 27.502 2 27.423 08/02/2021 COPPER 3.6705 3.678 3.6685 3.6695 2 3.6788 08/02/2021 SL5000OZ 27.502 27.667 27.317 27.502 2 27.423 08/02/2021 NSDQ100 13624 13688.5 13619.5 13624 2 13688.5 08/02/2021 NGAS10K 2.859 2.888 2.856 2.859 2 2.885 08/02/2021 GOLDAUDJPY 80.989 81.065 80.985 80.989 2 81.053 08/02/2021 GOLDCHFJPY 117.054 117.078 116.994 117.054 2 117.061 08/02/2021 GOLDUSDCAD 1.2746 1.2747 1.273 1.2744 2 1.2738 08/02/2021 GOLDUSDCHF 0.8984 0.8987 0.898 0.8983 2 0.899 08/02/2021 CRUDE10 57.81 58.09 57.69 57.81 2 58.03 08/02/2021 TOLAGOLD 108100 108307 107993 108103 1 111115 08/02/2021 SL10 27.506 27.671 27.321 27.506 1 27.423 08/02/2021 DJ 31151 31291 31150 31151 1 31291 08/02/2021 CRUDE1000 57.8 58.08 57.68 57.8 1 58.03 08/02/2021 GOLDAUDCAD 0.9813 0.9828 0.9802 0.9813 1 0.9812 08/02/2021 GOLDEURAUD 1.5648 1.5651 1.5627 1.5648 1 1.5645 08/02/2021 GOLDEURCHF 1.0827 1.0832 1.0825 1.0826 1 1.0833 08/02/2021 CRUDE1000 57.81 58.09 57.69 57.81 1 58.03 =================================================================================================================

Note: Traded Volume reflects the trades from 05:00 am of previous day to 02:00 am of current day

