ISLAMABAD: Pakistan Mercantile Exchange - PMEX (Formerly National Commodity Exchange Limited - NCEL) Trading Summary on Monday (February 1, 2021).

================================================================================================================= Trading Date Symbol Open High Low Close Trade Settlement Volume Price ================================================================================================================= 29/01/2021 GO1OZ 1853.3 1855.2 1843.7 1853.3 280 1849.4 29/01/2021 GO100OZ 1853.3 1855.2 1843.7 1853.3 210 1849.4 29/01/2021 SL10 27.102 27.262 26.877 27.097 160 27.1 29/01/2021 GOLDEURUSD 1.2128 1.2137 1.2126 1.2127 142 1.2132 29/01/2021 GOLDGBPUSD 1.3707 1.3719 1.369 1.3706 91 1.3694 29/01/2021 CRUDE100 52.24 52.37 52.06 52.24 62 52.19 29/01/2021 GOLDUSDCAD 1.2797 1.2803 1.2769 1.2797 55 1.2781 29/01/2021 SL100OZ 27.102 27.262 26.877 27.097 44 27.1 29/01/2021 SL500OZ 27.106 27.266 26.881 27.101 40 27.1 29/01/2021 GO10OZ 1853.3 1855.2 1843.7 1853.3 39 1849.4 29/01/2021 NGAS1K 2.605 2.608 2.551 2.604 36 2.566 29/01/2021 GOLDUSDJPY 104.712 104.746 104.602 104.712 33 104.727 29/01/2021 TOLAGOLD 109339 109461 108735 109346 30 112086 29/01/2021 GOLDGBPJPY 143.56 143.67 143.36 143.55 27 143.416 29/01/2021 GOLDAUDJPY 80.016 80.131 79.954 80.003 25 79.995 29/01/2021 PLATINUM5 1082.7 1087.4 1076.2 1082.3 18 1081.4 29/01/2021 SL500OZ 27.102 27.262 26.877 27.097 16 27.1 29/01/2021 CRUDE10 52.23 52.36 52.05 52.23 14 52.19 29/01/2021 GOLDEURAUD 1.5869 1.5885 1.5852 1.5868 13 1.5882 29/01/2021 NSDQ100 12886 13018.5 12862.5 12886 12 12879.25 29/01/2021 GOLDUSDCHF 0.8902 0.8908 0.8896 0.8902 10 0.8911 29/01/2021 COPPER25K 3.5445 3.555 3.534 3.5445 8 3.5403 29/01/2021 JPYEQTY1 27725 27875 27675 27725 8 27700 29/01/2021 GOLDAUDUSD 0.7639 0.765 0.7633 0.7639 7 0.7639 29/01/2021 DJ 29857 30101 29804 29856 6 29842 29/01/2021 CRUDE10 52.24 52.37 52.06 52.24 6 52.19 29/01/2021 GOLDEURGBP 0.8846 0.8859 0.884 0.8845 5 0.8859 29/01/2021 SL10 27.106 27.266 26.881 27.101 4 27.1 29/01/2021 PLATINUM50 1082.3 1087.4 1076.2 1082.3 4 1081.4 29/01/2021 CRUDE1000 52.23 52.36 52.05 52.23 4 52.19 29/01/2021 GOLDAUDCAD 0.9779 0.9789 0.9756 0.9778 3 0.9763 29/01/2021 TOLAGOLD 109334 109456 108730 109341 2 112081 29/01/2021 ICOTTON50K 79.88 80.74 79.69 80.01 2 80.43 29/01/2021 CRUDE100 52.23 52.36 52.05 52.23 2 52.19 29/01/2021 SL5000OZ 27.102 27.262 26.877 27.097 2 27.1 29/01/2021 COPPER 3.5445 3.555 3.534 3.5445 2 3.5403 29/01/2021 SL100OZ 27.106 27.266 26.881 27.101 2 27.1 29/01/2021 SL5000OZ 27.102 27.262 26.877 27.097 2 27.1 29/01/2021 GOLDCHFJPY 117.579 117.627 117.486 117.579 2 117.531 29/01/2021 ICOTTON 79.88 80.74 79.69 80.01 1 80.43 29/01/2021 SP500 3700 3733.75 3694.5 3700 1 3700 29/01/2021 GOLDEURCAD 1.5523 1.553 1.5497 1.5523 1 1.5505 29/01/2021 GOLDEURCHF 1.0799 1.081 1.0796 1.0797 1 1.081 29/01/2021 GOLDEURJPY 127.02 127.13 126.97 127.02 1 127.045 29/01/2021 GOLDGBPCHF 1.2206 1.2214 1.219 1.2204 1 1.2203 =================================================================================================================

Note: Traded Volume reflects the trades from 05:00 am of previous day to 02:00 am of current day

Copyright Business Recorder, 2021