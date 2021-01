KARACHI: Dividend/Bonus announcements by the companies listed on the Pakistan Stock Exchange.

=================================================================================================================== YEAR Profit/(Loss) EPS ANNUAL CLOSURE OF ENDED/ DIVIDEND/ After (Rs) GENERAL SHARE HALF YEARLY/ BONUS/ Taxation MEETING TRANSFER COMPANY QUARTERLY RIGHT (Rs. in BOOKS ACCOUNTS million) =================================================================================================================== International Steels 31.12.2020 30% (i) 2,774.128 6.38 15.03.2021 to Limited Half Year 22.03.2021 Aisha SteelMills 31.12.2020 - 2,520.194 3.21 - - Limited Half Year Dewan Sugar Mills 31.12.2020 - (270.101) (2.95) - - Limited 1stQuarter Husein Sugar Mills 31.12.2020 - 313.233 8.13 - - Limited 1stQuarter Exide Pakistan Limited 31.12.2020 - (226.177) (29.12) - - Nine Month Hashmi Can Company 31.12.2020 - (1.125) (0.69) - - Limited Half Year Dandot Cement 30.09.2020 - (9.461) (0.10) Company Limited 1st Quarter Ferozsons Laboratories 31.12.2020 - 289.078 7.98 - - Limited (Unconsolidated) Half Year Ferozsons Laboratories 31.12.2020 - 522.427 13.12 - - Limited (Consolidated) Half Year Gadoon TextileMills 31.12.2020 - 847.168 30.22 - - Limited Half Year Sindh Modaraba 31.12.2020 - 42.782 0.95 - - Security Papers Limited 31.12.2020 - 555.761 9.38 - - Half Year Non Sugar Mills 31.12.2020 - 57.870 3.50 - - Limited 1st Quarter Atlas Honda Limited 31.12.2020 - 2,173.606 17.52 - - Nine Month SindhAbadgar's 31.12.2020 - (54.541) (5.23) - - Sugar Mills Limited 1st Quarter Khairpur Sugar 31.12.2020 - 30.644 1.92 - - Mills Limited 1st Quarter JDW Sugar Mills 31.12.2020 - (626.546) (10.48) - - Limited 1stQuarter (Unconsolidated) JDW Sugar Mills 31.12.2020 - (385.013) (6.44) - -Limited (Consolidated) 1st Quarter Tri-Pack Films Limited 31.12.2020 50% (F) 614.111 15.83 14.04.2021 07.04.2021 to Year End 10.30.a.m. 14.04.2021 AGM Lucky Cement 31.12.2020 - 4,541.172 14.04 - - Limited Half Year (Unconsolidated) Lucky Cement 31.12.2020 - 12,44.765 32.05 - - Limited Half Year (Consolidated) ===================================================================================================================

