ISLAMABAD: Pakistan Mercantile Exchange - PMEX (Formerly National Commodity Exchange Limited - NCEL) Trading Summary on Friday (January 22, 2021).

================================================================================================================= Trading Date Symbol Open High Low Close Trade Settlement Volume Price ================================================================================================================= 21/01/2021 GO1OZ 1867.2 1871 1866.7 1867.2 194 1868.8 21/01/2021 SL100OZ 25.897 26.092 25.892 25.897 174 26.018 21/01/2021 SL10 25.897 26.092 25.892 25.897 131 26.018 21/01/2021 GO10OZ 1867.2 1871 1866.7 1867.2 97 1868.8 21/01/2021 SL500OZ 25.901 26.096 25.896 25.901 46 26.018 21/01/2021 GO1OZ 1867.3 1871.1 1866.8 1867.3 41 1868.8 21/01/2021 GOLDGBPJPY 141.95 142.18 141.93 141.95 41 142.13 21/01/2021 TOLAGOLD 110311 110561 110272 110319 30 113408 21/01/2021 CRUDE100 53.11 53.19 52.95 53.11 25 53.05 21/01/2021 NGAS1K 2.468 2.501 2.456 2.467 22 2.492 21/01/2021 DJ 31092 31141 31034 31092 17 31068 21/01/2021 GOLDEURUSD 1.2153 1.2168 1.2151 1.2152 16 1.2167 21/01/2021 CRUDE100 53.12 53.2 52.96 53.12 16 53.05 21/01/2021 COPPER25K 3.6435 3.6495 3.6425 3.6435 15 3.6483 21/01/2021 SL500OZ 25.897 26.092 25.892 25.897 14 26.018 21/01/2021 GOLDAUDCAD 0.9795 0.9814 0.9791 0.9794 14 0.9808 21/01/2021 GOLDGBPUSD 1.3709 1.3737 1.3707 1.3709 14 1.373 21/01/2021 GO100OZ 1867.2 1871 1866.7 1867.2 13 1868.8 21/01/2021 GOLDEURJPY 125.85 125.94 125.82 125.84 12 125.945 21/01/2021 GOLDUSDCAD 1.2634 1.2641 1.2623 1.2634 10 1.2636 21/01/2021 SL100OZ 25.901 26.096 25.896 25.901 8 26.018 21/01/2021 COPPER 3.6435 3.6495 3.6425 3.6435 6 3.6483 21/01/2021 GOLDEURAUD 1.5673 1.5676 1.5646 1.5672 6 1.5674 21/01/2021 GOLDAUDUSD 0.7751 0.7766 0.7749 0.7751 5 0.7763 21/01/2021 GOLDUSDCAD 1.2632 1.2639 1.2621 1.2632 5 1.2636 21/01/2021 CRUDE10 53.12 53.2 52.96 53.12 5 53.05 21/01/2021 GO100OZ 1867.2 1871 1866.7 1867.2 4 1868.8 21/01/2021 JPYEQTY1 28595 28690 28590 28595 4 28655 21/01/2021 PLATINUM5 1130.3 1137.1 1128.6 1130.3 4 1135.2 21/01/2021 GOLDGBPCHF 1.214 1.2158 1.2139 1.214 4 1.2156 21/01/2021 GOLDUSDCHF 0.8854 0.8855 0.8845 0.8854 4 0.8854 21/01/2021 GOLDUSDJPY 103.529 103.539 103.455 103.529 4 103.519 21/01/2021 GOLDAUDUSD 0.7752 0.7768 0.7751 0.7753 4 0.7763 21/01/2021 SL10 25.901 26.096 25.896 25.901 3 26.018 21/01/2021 GO10OZ 1867.3 1871.1 1866.8 1867.3 3 1868.8 21/01/2021 GOLDEURUSD 1.2154 1.2169 1.2152 1.2153 3 1.2167 21/01/2021 GOLDGBPUSD 1.371 1.3738 1.3708 1.371 3 1.373 21/01/2021 TOLAGOLD 110306 110556 110267 110314 2 113403 21/01/2021 ICOTTON50K 81.43 82.98 81.37 81.43 2 82.49 21/01/2021 CRUDE10 53.11 53.19 52.95 53.11 2 53.05 21/01/2021 SL5000OZ 25.897 26.092 25.892 25.897 2 26.018 21/01/2021 SL5000OZ 25.892 26.092 25.892 25.897 2 26.018 21/01/2021 NSDQ100 13364 13421.75 13362 13364 2 13401 21/01/2021 SP500 3844.75 3852.5 3842.25 3844.75 2 3847.5 21/01/2021 GOLDAUDJPY 80.272 80.395 80.246 80.272 2 80.355 21/01/2021 GOLDEURCHF 1.0763 1.0769 1.0761 1.0763 2 1.0772 21/01/2021 GOLDUSDCHF 0.8856 0.8857 0.8847 0.8856 2 0.8854 21/01/2021 GOLDUSDJPY 103.529 103.539 103.455 103.529 2 103.519 21/01/2021 ICOTTON 81.43 82.98 81.37 81.43 1 82.49 21/01/2021 NGAS10K 2.468 2.501 2.456 2.467 1 2.492 21/01/2021 GOLDCHFJPY 116.886 116.942 116.839 116.886 1 116.924 21/01/2021 GOLDEURCAD 1.5355 1.5381 1.5348 1.5354 1 1.5374 21/01/2021 GOLDEURGBP 0.8863 0.8864 0.8853 0.8863 1 0.8861 21/01/2021 CRUDE1000 53.13 53.19 52.95 53.11 1 53.05 =================================================================================================================

Note: Traded Volume reflects the trades from 05:00 am of previous day to 02:00 am of current day

Copyright Business Recorder, 2021