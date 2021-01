KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (January 19, 2021).

============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- OP-1 Constantinos Disc. Mogas Alpine Marine 15-01-2021 Service OP-2 Ocean Rose Disc. Alpine Marine 19-01-2021 Chemical Service B-1 Al Mahboobah Disc. Wilhelmsen Ship 18-01-2021 Chemical Services B-3/B-2 Grace Load Sirius Logistic 17-01-2021 Clinkers B-4 Dione Disc. DAP Wma Shipcare 17-01-2021 Services B-5 Tomini Disc. General Golden 19-01-2021 Symphong Cargo Shipping Lines B-6/B-7 Botany Bay Disc./Load Riazeda 17-01-2021 Container B-8/B-9 Kota Naked Disc. Load Pacific Delta 19-01-2021 Containers Shipping B-9/B-8 Wan Hai 611 Disc./Load Riazeda 16-01-2021 Container B-10/B-11 Agnes Disc. Wheat North Star 10-01-2021 International B-11/B-12 Silvia Disc. General Legend Shipping 15-01-2021 Ambition Cargo & Logistic B-14/B-13 Darya Aum Disc Alpine Marine 16-01-2021 Soya Bean Services B-14/B-15 Bulk Orion DISC. DAP Wma Shipcare 16-01-2021 B-17/B-16 Patra Disc. Wheat North Star 03-01-2021 International ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-20/B-21 Da Ji Disc. General Cosco Saeed 15-01-2021 Cargo Karachi B-24 Ksl Huayang Disc. General Legend Shipping 17-01-2021 Cargo & Logistic B-25 Mohar Load. Cement Sirius Logistic 18-01-2021 ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= GINGA KITE 19-01-2021 D/2260 BASE OIL Gac Pakistan Theodosia 19-01-2021 d/58000 Mogas Alpine Marine Services EDISON 19-01-2021 D/L CONTAINER CMA CGM Pakistan CSL SOPHIE 19-01-2021 D/L CONTAINER Ocean Sea Shipping MARIANNA 19-01-2021 D/52400 ROCK PHOSPHATE Coastal Shipping Safesea Anya 19-01-2021 l/56000 Clinkers Crystal Sea Services Neptune 19-01-2021 D/27500 Palm Alpine Marine Kernel Expeller Services ORIENTAL 20-01-2021 D/9500 ETHANOL Eastwind Shipping FREESIA Bomar Lynx 20-01-2021 D/4000 Chemical Alpine Marine Services EVA USUKI 20-01-2021 L/17500 ETHANOL Eastwind Shipping Al Salam II 20-01-2021 D/11000 Jet Oil Gac Pakistan Oel Kedarnath 20-01-2021 D/L Container Eastwind Shipping KMTC COLOMBO 19-01-2021 D/L CONTAINER United Marine Agencies ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Silvia Ambition 19-01-2021 Disc. General Cargo Legend Shipping & Logistic Kota Naked 20-01-2021 Disc. Load Containers Pacific Delta Shipping ============================================================================= SHIPS DEPARTURES ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Dm Emerald 19-01-2021 Tanker N/A Baltic Bridge 19-01-2021 Container Ship N/A Mp 19-01-2021 Container Ship N/A The Belichick Ince Karadeniz 19-01-2021 Wheat N/A Wan Hai 611 19-01-2021 Container Ship N/A Dm Jade 19-01-2021 Tanker N/A ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 NIL MW-2 NIL MW-4 NIL ----------------------------------------------------------------------------- PORT QASIM ELECTRIC POWER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT Eyan Gelia-D Coal WaterLink 17.01.2021 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Maersk Containers Maersk Pak 18.01.2021 Bentonville ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Maria Containers Maersk Pak 16.01.2021 Schulte ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP VSC Poseidon Wheat Pak Liner 15.01.2021 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN GASPORT CONSORTIUM ----------------------------------------------------------------------------- PGPCL Al-Marrouna LNG GSA 18.01.2021 ----------------------------------------------------------------------------- Engro Elengy TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Safiya LNG GSA 17.01.2021 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Stolt Glory Chemicals Asia Marine 18.01.2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Silver Esther Palm Oil Alpine 19.01.2021 Silver Dubai Palm Oil GAC -do- MSC Cheryl-3 Containers MSC Pak -do- ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Maria Schulte Containers Maersk Pak 19.01.2021 Evan Gelia-D Coal Water Link -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= MSC Janis-3 Containers MSC Pak 19.01.2021 Rising Eagle Rice Ocean World -do- Galini Coal Sino Trans -do- Gas Amazon LPG M. International -do- Al-Adalian Gas Oil Trans Marine -do- Elenore Palm Oil Alpine Waiting For Berth Sloman Hebe Palm Oil Alpine - Amor Palm Oil Alpine - Dias Wheat Transmarine - FJ Bianca Soya Bean Alpine - Gas Zeus LPG M. International - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Maersk Seletar Containers Maersk Pak 19.01.2021 MSC Antigua Containers MSC Pak -do- Teera Bhum Containers -do- =============================================================================

