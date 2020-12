KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (December 2, 2020).

============================================================================= VESSELS ON BERTH ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= ALONG SIDE (BULK OIL PIER) ----------------------------------------------------------------------------- OP-I Karachi D. Crude Oil PNSC 01/12/2020 OP-II Gs Future D. Palm Oil ALPINE 30/11/2020 ----------------------------------------------------------------------------- ALONG SIDE (EAST WHARVES) ----------------------------------------------------------------------------- 1/2 Dm Emerald D. Chemical EAST WIND 01/12/2020 2/3 Grace L. Clinkers Sirius Logistic 30/11/2020 4/5 Ince Il Gaz D. Wheat NORTHSATR 28/11/2020 10/11 Achilleas S D. Wheat NORTHSATR 28/11/2020 11/12 Bright D. Wheat NORTHSATR 30/11/2020 Venture 13/14 Densa Jaugar D. Wheat SEA CARE 26/11/2020 14/15 Sorsi D. Wheat EAST WIND 30/11/2020 16/17 Brigitte D. Wheat NORTHSATR 26/11/2020 ----------------------------------------------------------------------------- ALONG SIDE (SOUTH WHARF) ----------------------------------------------------------------------------- SAPT-4 Apl Chonging D. L. Cnt. CMA CGM PAK. 01/12/2020 ----------------------------------------------------------------------------- ALONG SIDE (WEST WHARVES) ----------------------------------------------------------------------------- 19 Bbc Pacific L.Project GULF MARITIME 29/11/2020 Cargo 21 Vantage D. DAP BULK-SH. 30/11/2020 Wave 24 Ak Hamburg L. Cement CRYSTAL SEA 02/12/2020 25 Bonette D. Sugar M.INTERNATIONAL 01/12/2020 ----------------------------------------------------------------------------- ALONG SIDE (K.I.C.T) ----------------------------------------------------------------------------- 26/27 Bomar D. L. Cnt. OOCL PAK 30/11/2020 Milione 28/29 Ever Ursula D. L. Cnt. GREEN PAK 01/12/2020 ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Name of Agents Arrival Import Export Vessels Name Date Tons Tons ============================================================================= CONTAINER (GEARLESS) ----------------------------------------------------------------------------- Kota Karim P-DELTA 12/12/2020 600 Cnt. 300 Cnt. Kota Kaya P-DELTA 21/12/2020 400 Cnt. 200 Cnt. Kota Nipah P-DELTA 21/12/2020 800 Cnt. 500 Cnt. ----------------------------------------------------------------------------- FERTILIZER ----------------------------------------------------------------------------- Courageous BULK-SH. 05/12/2020 44,000 Dap Nil ----------------------------------------------------------------------------- VEHICLE ----------------------------------------------------------------------------- Pleiacles DYNAMIC-SH. 03/12/2020 247 Units Nil Spirit ----------------------------------------------------------------------------- MEAL ----------------------------------------------------------------------------- Mega Benefits OC-SERVICES 07/12/2020 67,112 Nil ============================================================================= SHIP DEPARTURES ============================================================================= Vessel Name Port Name Agent LOA Departure Discharging Date ============================================================================= Ningbo Express N/A HAPAG LLYD 320 Containers 01/12/2020 Diyala N/A X-PRESS 184 Containers 01/12/2020 FEEDER Hyundai N/A UNITED ARAB 255 Containers 01/12/2020 Platinum Jbu Opal N/A ALPINE 141 Chemical 01/12/2020 ============================================================================= MISCELLANEOUS VESSELS EXPECTED OFF PORT ============================================================================= Vessel Name Type Agent Expected Arrival Berth No. Date ============================================================================= Idc Diamond Clinker OC-SERVICES Not Allocated 26/11/2020 Senanur Cebi Fertilizer BULK-SH. Not Allocated 17/11/2020 Zilos Fertilizer WMA Not Allocated 01/12/2020 SHIPCARE Yangtze Classic General LEGEND Not Allocated 30/11/2020 Cargo SHIPPING Fos Spirit Oil Tanker HIGH SEAS Not Allocated 11/10/2020 Winter Sun Oil Tanker EAST WIND Not Allocated 29/11/2020 Wei Chi Oil Tanker GAC Not Allocated 29/11/2020 Al Mahboobah Oil Tanker WILHELMSEN Not Allocated 29/11/2020 Rich Breeze Oil Tanker GAC OP-II 30/11/2020 Quetta Oil Tanker PNSC Not Allocated 01/12/2020 Union Trader Rock/ WMA Not Allocated 02/12/2020 Phosphate SHIPCARE Star Omicron Wheat EAST WIND Not Allocated 20/11/2020 Chrysanthi S Wheat NORTHSATR Not Allocated 30/11/2020 ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Thang Long Pipes Universal 29.11.2020 MW-2 Tian Jain Gen. Cargo Cosco 27.11.2020 MW-4 NIL ----------------------------------------------------------------------------- PORT QASIM ELECTRIC POWER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT Nord Mamore Coal Sino Trans 30.11.2020 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT MSC Halei Palm Oil Alpine 30.11.2020 ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINERS TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Esthi Containers MSC Pak 01.12.2020 ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Gas Arma LPG Ocean World 24.11.2020 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= UACC Eagle Mogas Alpine 02.12.2020 Scarlet Lady Wheat Noble -do- Songa Dream Chemicals Alpine -do- Sphene Containers Maersk Pak -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Captain Yannisi Rice East Wind 02.12.2020 Athena-III Wheat WM Shipcare -do- Cool Explorer LNG GSA -do- Banglar Palm Oil Alpine -do- Agrajatra PS Pisa Furnace Oil Alpine -do- Chemroad Sirius Chemicals Alpine -do- Flog Gingos Coal Wilhelmsen -do- Pacific Coal East Wind Waiting for Berthing Constant Egret Bulker Coal Water Link - CP Tian Jin Coal Ocean Services - Gao Cheng-3 Palm Oil Alpine - Adamore Palm Oil Alpine - Chippewa Haide Bao Palm Oil Alpine - Darya Devi Soya bean Alpine - Admiraity Rice Asia Maritime - Spirity Shao Shan-5 Wheat Ocean World - Gas Athena LPG M. International - Tomson Gas LPG M. International - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Glory Harvest LPG - 02.12.2020 MOL Generosity Containers Ocean Network -do- CMA CGM Containers CMA CGM 03.12.2020 Butterfly MSC Pillar Containers MSC Pak -do- Cape Male Containers -do- =============================================================================

