KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Wednesday (December 2, 2020).

================================================================================ CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS ================================================================================ As on: 02-12-2020 ================================================================================ Member Company Turnover Rates Name of Shares ================================================================================ Intermarket Sec. Attock Cement Pak. 500 168.50 Total/Weighted Avg. Rate 500 168.50 Zafar Sec. Attock Refinery 1,000 137.95 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 137.95 Arif Habib Ltd. Bank Al-Falah Ltd. 955,137 35.00 Total/Weighted Avg. Rate 955,137 35.00 Shaffi Securities BankIslami Pakistan 50,000 11.00 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 11.00 Shaffi Securities Dewan Farooqe Motors 60,000 7.00 Total/Weighted Avg. Rate 60,000 7.00 Arif Habib Ltd. Engro Corporation 105,797 311.44 Total/Weighted Avg. Rate 105,797 311.44 Arif Habib Ltd. Engro Fertilizers 520,952 61.47 Total/Weighted Avg. Rate 520,952 61.47 BMA Capital Fauji Cement 20,000 22.34 Total/Weighted Avg. Rate 20,000 22.34 Arif Habib Ltd. Fauji Fertilizer 379,896 103.83 Total/Weighted Avg. Rate 379,896 103.83 Bhayani Sec. Fauji Fert Bin Qasim (R) 2,676 6.53 Total/Weighted Avg. Rate 2,676 6.53 Shaffi Securities Fauji Foods Limited 35,000 15.50 Total/Weighted Avg. Rate 35,000 15.50 Arif Habib Ltd. Habib Bank Ltd. 248,039 130.39 Total/Weighted Avg. Rate 248,039 130.39 Aba Ali H. Sec. Hascol Petroleum 25,000 15.41 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 15.41 Arif Habib Ltd. Hub Power 402,496 84.76 MRA Sec. 2,000 84.81 Total/Weighted Avg. Rate 404,496 84.76 Intermarket Sec. Jubilee Life Ins. 200 473.98 MRA Sec. 500 350.00 Total/Weighted Avg. Rate 700 385.42 Arif Habib Ltd. Lucky Cement 82,601 669.53 Intermarket Sec. 100 658.00 Total/Weighted Avg. Rate 82,701 669.52 Arif Habib Ltd. MCB Bank Ltd. 183,159 180.49 Total/Weighted Avg. Rate 183,159 180.49 Arif Habib Ltd. P. S. O. 169,877 202.71 Total/Weighted Avg. Rate 169,877 202.71 Arif Habib Ltd. Pak Oilfields 102,242 400.32 Total/Weighted Avg. Rate 102,242 400.32 Adam Sec. Power Cement Limited 500 9.80 Total/Weighted Avg. Rate 500 9.80 Azee Sec. Searle Company Ltd. 5,000 246.85 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 246.85 Shaffi Securities SILKBANK Ltd. 285,500 1.00 Total/Weighted Avg. Rate 285,500 1.00 ================================================================================ Total Turnover 3,638,172 ================================================================================

