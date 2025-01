Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (January 23, 2025).

============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Au Taurus Palm oil Alpine Jan. 22, 2025 MW-2 Prince Zain Rice Ocean World Jan. 15, 2025 MW-4 Chang Hang Coal Ocean World Jan. 19, 2025 Hui Hai ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT EVA Manila Palm oil Alpine Jan. 22, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO River Side Fuel oil Alpine Jan. 20, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Bullitt Chick Peas Sea Trader Jan. 21, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- Pakistan Gas Port Consortium ----------------------------------------------------------------------------- PGPCL Fuwarit LNG GSA Jan. 21, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Al-Areesh LNG GSA Jan. 22, 2025 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Venus LPG Merchant Marine Jan. 23, 2025 One Reliability Container Ocean Network -do- CMA CGM Manta Ray Container CMA CGM PAK -do- Maersk Cabo Verde Container GAC -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Chang Hang Hui Hai Coal Ocean World Jan. 23, 2025 Fuwarit LNG GSA -do- ============================================================================= OuterAnchorage ============================================================================= Ivan-6 LPG Trans Marine Jan. 23, 2025 Al-kyoni SB Chick Peas Alpine -do- GFS Ruby Container East Wind -do- Hexagon Alpha Palm oil Alpine Waiting for Berths Artemida Palm oil Trans Marine -do- Meissa Palm oil Alpine -do- Torm Diana Palm oil Alpine -do- Benttley Palm oil Alpine -do- Gall Palm oil Alpine -do- Rhine Palm oil Alpine -do- Nakhal Silver Palm oil Alpine -do- Saga Palm oil Alpine -do- Yun Ding-19 Palm oil Alpine -do- Corona Palm oil Alpine -do- Ayat Palm Kernel Alpine -do- GLBS Hero Rice East Wind -do- Lady Lilly Rice Ocean Service -do- Split Rice Ocean Service -do- Inlaco Express Iron Ore Gear Bulk Shipp -do- Merbabu Fuel oil Alpine -do- Maria Cement East Wind -do- Alaa LPG Merchant Marine -do- Epic Burano LPG Alpine -do- Start Gas oil Trans Marine -do- Iskenderunm Rice East Wind -do- KK Marlin ULSD GAC -do- Darya Rapti Chick Peas WMA Ship Care -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Wan Hai-501 Container GAC Jan. 23rd, 2025 =============================================================================

