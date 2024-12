Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (December 19, 2024).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= Op-1 M.t Khairpur Disc Mogas Alphine Marine 17-12-2024 Service Op-2 Endo Load Alphine Marine 16-12-2024 Gregate HSFO Service B-2 Raon Disc Eastwind Shipping Teresa Chemical Company 19-12-2024 B-5 Cs Sarfina Load Rice Star Shipping 14-12-2024 B-13/B-14 Meghna Load Bulk Shipping 16-12-2024 Prosper Clinkers Agencies B-14/B-15 Kiran Disc Rock WmaShipcare 19-12-2024 Istanbul Phoshate Services B-17/B-16 Alamo Disc Gulf Terminal 17-12-2024 Chick Peas Operation ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-21 Jasmin 2 Load Rice Tradelink 16-12-2024 International B-26/B-27 Vancouver Dis/Load Oocl Pakistan 17-12-2024 Containers ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-1 Koi Dis/Load CmaCgm 18-12-2024 Containers Pakistan Sapt-2 Conti Dis/Load Ocean Network 18-12-2024 Annapurna Containers Express Pakistan Sapt-3 Manzanillo Dis/Load Msc Agencies 18-12-2024 Bridge Containers Pakistan Sapt-4 Hmm Dis/Load United Marine 19-12-2024 Tacoma Containers Agencies ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= M.T Khairpur 19-12-2024 Disc Mogas Alphine Marine Service Endo Gregale 19-12-2024 Load HSFO Alphine Marine Service ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= HicriKaan 19-12-2024 L/9000 Ethanol Eastwind Shipping Company Putuoshan 19-12-2024 L/12000Ethanol Eastwind Shipping Company He Yuan Shun 19-12-2024 D/L Container Universal Shipping Xin Fu Zhou 19-12-2024 D/L Container Cosco Shipping Line Pak Ever Excel 19-12-2024 D/L Container Green Pak Shipping M.T Mardan 20-12-2024 D/72000 Crude Oil Pakistan National Ship Corp Fpmc 31 20-12-2024 D/30000 Mogas Alphine Marine Service Ever Utile 20-12-2024 D/L Container Green Pak Shipping Gsl Nicoletta 20-12-2024 D/L Container GacPakistab Msc Nerissa 20-12-2024 D/L Container Msc Agency Pakistan Xin Beijing 20-12-2024 D/L Container Cosco Shipping Line Pak Ji Xian Sing 20-12-2024 D/1283 Clinkers Cosco Shipping Line Pak Desert 20-12-2024 L/57250 Clinkers Evergreen Challenger Shipping & Logistics ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Addison 20-12-2024 Container Ship - Vung Tau Express 20-12-2024 Container Ship - GingaSaker 20-12-2024 Tanker - Sc Brilliant 20-12-2024 Tanker - Apl Miami 20-12-2024 Container Ship - =============================================================================

