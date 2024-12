Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (December 04, 2024).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= Op-1 M.T Disc Mogas Alphine Marine 04-12-2024 Khairpur Service Op-3 M.T Disc Pakistan Nation 02-12-2024 Mardan Crude Oil Ship Corpt B-2/B-3 Vtc Dragon Load Rice Ocean Service 03-12-2024 B-4/B-5 Ocean Sky Load Rice Eastwind Shippi 01-12-2024 Company B-6/B-7 Wan Dis/Load Riazeda 04-12-2024 Hai 661 Containers B-11/B-12 Oceanlady Load Eastwind Shippi 02-12-2024 Clinkers Company B-16/B-17 Yara J Disc Soya Eastwind Shippi 01-12-2024 Beans Seeds Company Nmb-1 Habibi Load Rice N. S Shipping 29-11-2024 Line ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-21 Lamnalco Dis/Load Sea Max 03-12-2024 Chaika General Cargo Shipping B-24/B-25 Ken Orchid Disc Seatrade 28-11-2024 Chickpeas Shipping B-25 Yasmin Load Rice Ocean World 25-11-2024 B-26/B-27 Xin Dis/Load Cosco Shipping 03-12-2024 Hang Zhou Containers Line Pak B-28/B-29 Wan Dis/Load Riazeda 02-12-2024 Hai 661 Containers ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-1 MscPerle Dis/Load Msc Agency 02-12-2024 Containers Pakistan Sapt-2 Every Dis/Load Green Pak 03-12-2024 Legion Containers Shipping Sapt-3 Kmtc D/L United Marine 02-12-2024 Colombo Container Agencies Sapt-4 Interasia Dis/Load Rahmat 02-12-2024 Amplify Containers Shipping ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= M.T Mardan 04-12-2024 Disc. Crude Oil Pakistan National Ship Corpt Interasia 04-12-2024 Dis/Load Rahmat Shipping Amplify Containers Xin Hang Zhou 04-12-2024 Dis/Load Cosco Shipping Containers Line Pak ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Ocean Aglaia 04-12-2024 D/2000 Chemical Alphine Marine Service Chemroute Sky 03-12-2024 D/2849 Base Oil Safan Marine Services Big Lilly 04-12-2024 D/L Container International Ship & Ports Service Amelia 05-12-2024 D/14500 Eastwind Shipping Chemical Company Gsl Christen 05-12-2024 D/L Container Gac Pakistan Cosco Glory 05-12-2024 D/L Container Cosco Shipping Line Pak Cap Anderas 05-12-2024 D/L Container Ocean Network Express Pakistan Valence 04-12-2024 D/L Container Cosco Shipping Line Pak Ktmc Mundra 05-12-2024 D/L Container United Marine Agencies ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Kai Xuan 11 05-12-2024 General Cargo - Jing Chang 05-12-2024 General Cargo - Addison 05-12-2024 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Green Tec Rice Ocean World Nov. 30, 2024 MW-2 Manti Core Rice Ocean World Dec. 03, 2024 MW-4 Nil ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Iolaos Coal Ocean World Dec. 02, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT DM BEA Palm oil Alpine Dec. 02, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Pacific Era MO GAS Alpine Dec. 03, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Brave Wheat GAC Dec. 03, 2024 Commander ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Chemroad Chemicals Alpine Dec. 03, 2024 Orchid ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Maersk Newark Container GAC Dec. 04, 2024 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= DM BEA Palm oil Alpine Dec. 04, 2024 Brave Commander Wheat GAC -do- Pacific Era MO GAS Alpine -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Marathopolis Container GAC Dec. 04, 2024 Venus LPG M Int -do- AU TAURUS Palm Oil Alpine -do- Acuity PKE Alpine Waiting for Berths DS Sofie Bulker Rice Star Shipping -do- Kouras Queen Rice- Global M Time -do- Cement Woohyun Sky Steel Coil Associated Liner -do- Erin Manx Coal GM Shipp Oper -do- African Leopard Coal Int. Shipping -do- African Bari Bird Coal East Wind -do- Apollogr Coal Ocean World -do- Jaru Bhum Container United Marine -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Cap Andreas Container GAC -do- Valence Container GAC -do- One Readiness Container Ocean Network Dec. 05, 2024 X-Press Mekong Container GAC -do- Tirua Container GAC -do- MSC Positano Container MSC PAK -do- =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2024