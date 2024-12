Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (December 02, 2024).

============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Green Tec Rice Ocean World Nov. 30, 2024 MW-2 Abdullah M Rice Star Shipping Nov. 27, 2024 MW-4 Nil ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Yannis Coal Alpine Nov. 18, 2024 Pittas ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT SM Falcon Palm oil Alpine Dec. 01, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Cussler Container GAC Dec. 01, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Energy LPG Universal Ship Dec. 01, 2024 Centaur ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Anadolu-S Soya Crystal Sea Nov. 29, 2024 Bean Seed ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Al-Jasra LNG GSA Dec. 01, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Al-Diab-II LPG Universal Dec. 01, 2024 Ship ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Tasukuba Chemicals Alpine Dec. 01, 2024 Galaxy ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= MSC Positano Container MSC PAK Dec. 02, 2024 Milaha Qatar LNG GSA -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Cussler Container GAC Dec. 02, 2024 Abdullah M Rice Star Shipping -do- Al-Diab-II LPG Universal Ship -do- Energy Centaur LPG Universal Ship -do- SM Falcon Palm oil Alpine -do- Tasukuba Galaxy Chemicals Alpine -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= MSC Silvana-VIII Container MSC Pak Dec. 02, 2024 Manti Core Rice Ocean World -do- DM Bea Palm oil Alpine -do- Pacific Era Mogas Alpine -do- Iolaos Coal Ocean World -do- Acuity PKE Alpine Waiting for Berths DS Sofie Bulker Rice Star Shipping -do- Kouras Queen Rice- Global M Time -do- Cement Woohyun Sky Steel Coil Associated Liner -do- Erin Manx Coal GM Shipp Oper -do- African Leopard Coal Int. Shipping -do- African Bari Bird Coal East Wind -do- Apollogr Coal Ocean World -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Maersk Newark Container GAC Dec. 03, 2024 Cap Andreas Container GAC -do- =============================================================================

