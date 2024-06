Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (June 25, 2024).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.t Disc Crude Pakistan National Shalamar Oil Ship Corpt 24-06-2024 B-1 Xt Dolphin Load Trans 21-06-2024 Molasses Maritime B-2 Oriental Load Eastwind 24-06-2024 Viola Chemical Shipping Co. B-10/B-11 Pavo Disc Rock WmaShipcare Breeze Phosphate Services Pvt Lt 24-06-2024 B-14/B-13 Sea Load Sirius Logistic 23-06-2024 Affluence Clinkers Pakistan ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-26/B-27 Cosco New D/L Ship CoscoShiping 25-06-2024 York Container Line Pak Pvt Ltd ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saptl-2/Saptl-1 Apl Salalah Disc Load CmaCgm 24-06-2024 Container Pakistan Saptl-2/Saptl-3 One Matrix Disc Load Ocean Network 25-06-2024 Container Express Pakistan Saptl-4 Dimitris Y Disc Load Ocean Network 24-06-2024 Container Express Pakistan ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Oriental Viola 24-06-2024 Load Chemical Eastwind Shipping Company Xt Dolphin 21-06-2024 Load Molasses Trans Maritime ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Navios 25-06-2024 D/L Container Oceansea Shipping Jasmine Ship Pvt Ltd MscAvni 25-06-2024 D/L Container Msc Agency Ship Pakistan Pvt Ltd Xin Ya Zhou 24-06-2024 D/L Container CoscoShiping Line Ship Pak Pvt Ltd M.t. Sargodha 26-06-2024 D/10958 Jet Oil Pakistan National Ship Corpt X-Press 25-06-2024 D/L Container X-Press Feeders Capella Ship Shipping Agency Atlantic Ibis 26-06-2024 D/L Container CoscoShiping Line Ship Pak Pvt Ltd Grace Bridge 26-06-2024 D/L Container Diamond Shipping Ship ServicesPvt Ltd Gfs Juno 25-06-2024 D/L Container Ship Eastwind Shipping Company Pvt Ltd ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= CmaCgm Gemini 25-06-2024 Container Ship - Pan Optimum 25-06-2024 Barite Lumps - Kmtc Delhi 25-06-2024 Container Ship - CmaCgm Titus 25-06-2024 Container Ship - Nh Erle 25-06-2024 Tanker - Wadi Duka 25-06-2024 Container Ship - =============================================================================

