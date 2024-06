Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (June 06, 2024).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Tarsus-M Rice East May. 30, 2024 Wind MW-2 Zhida-6 Rice East June02, 2024 Wind ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Lima Coal Alpine June04, 2024 Trader ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Maersk Container GAC June05, 2024 Cape Town ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Container MSC June05, 2024 ABY PAK ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Clyde Mogas Alpine June04, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Kypros Canola Alpine June04, 2024 Sea Seed ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Simaisma LNG GSA June05, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Chemicals Alpine June05, 2024 Opera ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= AU Palm Alpine June 6th, 2024 Taurus oil Maersk Hartford Container GSA -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Maersk Cape Town Container GAC June 6th, 2024 MSC Container MSC -do- ABY PAK Clyde Mogas Alpine -do- Lima Trader Coal Alpine -do- Tarsus-M Rice East Wind -do- Zhida-6 Rice East Wind -do- ============================================================================= OuterAnchorage ============================================================================= Ianthe Bitumen Trans Marine June 6th, 2024 Southern Anoa Palm oil Alpine -do- Hyundai Busan Container O.N.E -do- Uog Harriet-G Mogas Alpine -do- Knut Canola Ocean Waiting for Berths Oldendoorff Service ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= SSL Brahmaputra Container GAC June 7th, 2024 =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2024