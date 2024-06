Euro 2024: Italy factfile

MILAN: Factfile on Italy ahead of Euro 2024, which starts on June 14: Previous Euro performance: 10 participations, winners 1968 and 2021 Other honours: World Cup winners 1934, 1938, 1982, 2006.

FIFA ranking: 9

Nickname: Gli Azzurri

Coach: Luciano Spalletti

Star players: Gianluigi Donnarumma, Nicolo Barella, Federico Chiesa

Main clubs: Juventus, AC Milan, Inter Milan

How did they qualify: Finished second in Group C

Pre-Euro friendlies:

Italy 0 Turkiye 0 (June 4)

Italy v Bosnia & Herzegovina (June 9)

Provisional 29-man squad:

Goalkeepers: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain/FRA), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur/ENG)

Defenders: Alessandro Bastoni (Inter Milan), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter Milan), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter Milan), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma)

Midfielders: Nicolo Barella (Inter Milan), Bryan Cristante (Roma), Nicolo Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Verona), Davide Frattesi (Inter Milan), Jorginho (Arsenal/ENG), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino)

Forwards: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio)