Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (April 29, 2024).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= Op-2 Seasong Load Gac 25-04-2024 H.S.F.O Pakistan Op-3 M.T Disc Pakistan National Mardan Crude Oil Ship Corpt 28-04-2024 B-1 Es Right Load Alpine Marine Molases Services 28-04-2024 Pvt Ltd B-4 Apiradee Load Ocean Services 29-04-2024 Naree Clinkers Pvt Ltd` B-10/B-11 Queen Win Disc North Star 31-03-2024 Wheat International B-12/B-11 Ocean D/L Ocean Services 27-04-2024 Wealth General Pvt Ltd` Cargo B-13/B-14 Wo Long Disc Cosco Shipping 28-04-2024 Song General Line Cargo B-14/B-15 M Garnet Load Barite Crystal Sea 28-04-2024 Lumps Service B-17/B-16 Tbc Disc Bulk Shipping Agencies Princess Fertilizer Pvt Ltd 26-04-2024 ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-28/B-29 Navios D/L Oceansea 28-04-2024 Bahmas Container Shipping Pvt Ltd ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt1/Sapt2 Frankfurt D/L Hapag-Lloyd 29-04-2024 Express Container Pakistan Sapt 4 CmaCgm D/L CmaCgm 28-04-2024 Nabucco Container Pakistan ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Valiant 29-04-2024 D/2000 Chemical Eastwind Shipping Pvt Ltd Pvt Aurora 29-04-2024 D/17160 Chemical Associated Liner Agencies Sky Blue 29-04-2024 D/1500 Chemical - Gsl Elizabeth 29-04-2024 D/L Container Oceansea Shipping Pvt Ltd Gfs Giselle 29-04-2024 D/L Container Eastwind Shipping Pvt Ltd Hyundai 29-04-2024 D/L Container United Marine Busan Agencies Pvt Ltd Maritime 30-04-2024 D/11000 Chemical Alpine Marine Nordic Services Lila 30-04-2024 D/10500 Chemical Alpine Marine Confidence Services Jolly Rosa 30-04-2024 D/L Container Eastern Sea Transport Xin Ning bo 30-04-2024 D/L Container - OnurG.A 30-04-2024 D/L Container Eastwind Shipping Pvt Ltd Akij Star 30-04-2024 L/48280 Clinkers Gearbulk Shipping Pride 30-04-2024 L/55000 Clinkers Bulk Shipping Agencies Pvt Ltd ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Atlantic Ibis 29-04-2024 Container Ship - X-Press Odyssey 29-04-2024 Container Ship - SpilKArtini 29-04-2024 Container Ship - M.t. Sargodha 29-04-2024 Tanker - Zhong Gu nan Ning 29-04-2024 Container Ship - Devashree 29-04-2024 Tanker - Sounion Trader 29-04-2024 Container Ship - Kota Loceng 29-04-2024 Container Ship - HicriKaan 29-04-2024 Tanker - Xin pu Dong 29-04-2024 Container Ship - Xin Fu Zhou 29-04-2024 Container Ship - Wadi Duka 29-04-2024 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Haj Cement Crystal Sea Apr. 25, 2024 Muhammad Service MW-2 Kosei Bitumen Transmarine Apr. 27, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Libertango Coal Eastwind Apr. 27, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Thanasis Palm oil Alpine Apr. 27, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Beira-IV Container MSC PAK Apr. 28, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- Pakistan Gas Port Consortium ----------------------------------------------------------------------------- PGPCL Milaha LNG GSA Apr. 28, 2024 Qatar ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Loxley LPG Transmarine Apr. 27, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Gold Trader Chemicals Eastwind Apr. 28, 2024 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Thanasis Palm oil Alpine Apr. 29, 2024 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= MSC Beira-IV Container MSC PAK Apr. 29, 2024 Libertango Coal East Wind -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= MSC Antigua Container MSC PAK Apr. 29, 2024 Majestic Noor Rice Universal Shipp -do- FSM LPG Transmarine Waiting for Berths ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Advantage Paradise Gas oil Alpine Apr. 29, 2024 Meratus Jayakarta Container GAC Apr. 30, 2024 MSC Anchorage Container MSC PAK -do- =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2024