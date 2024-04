Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (April 08, 2024).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= Op-2 Stolt Island L/15000 Alpine Marine Molases Services 06-04-2024 Pvt Ltd B-1 Tga Taurus Disc Eastwind 02-04-2024 Chemical Shipping Co. B-8 B-9 OnurG.A D/L Eastwind 07-04-2024 Container Shipping Co. B-10/B-11 Anna Disc Ocean Services 28-03-2024 Elisabeth Wheat Pvt Ltd B-11/B-12 Cycas Disc Eastwind 28-03-2024 Wheat Shipping Co. B-14/B-15 Omurtag Disc Wheat North Star 28-03-2024 in Bulk International B-14/B-13 Kumano Load Mill Crystal Sea 06-04-2024 Scale Services B-17/B-16 Bbg Disc Legend Shipping Leader General & Logistics 06-04-2024 ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-24 Mumbai L/Loose Seatrade 07-04-2024 Bulk Shipping Cement B-27/B-26 Navios D/L Oocl Pakistan 06-04-2024 Lapis Container B-29/B-28 Ever Utile D/L Green Pak 06-04-2024 Container Shipping B-29/B-30 Atlantic D/L CoscoShiping 07-04-2024 Ibis Container Line Pak Pvt Ltd ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saptl-3 CmaCgm D/L CmaCgm 07-04-2024 Mercantour Container Pakistan Saptl-4 Clemens D/L Ocean Network 07-04-2024 Schulte Container Express Pak ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Kumano 08-04-2024 - - Mumbai 08-04-2024 L/Loose Bulk Seatrade Shipping Cement CmaCgm Mercantour 08-04-2024 D/L Container CmaCgm Pakistan ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Devashree 08-04-2024 D/6500 Alpine Marine Chemical Services (Pvt) Ltd Golden Violet 08-04-2024 L/19000 Eastwind Shipping Molasses Company Ltd Independent Spirit 08-04-2024 D/L Container Riazeda (Pvt) Ltd Euphoria 08-04-2024 D/L Container Tasamarine & Logistics Synergy 08-04-2024 D/L Container United Marine Keelung Agencies Pvt Ltd Ian H 08-04-2024 D/L Container Allied Logistic SmcPvtLtd Ts Singapore 09-04-2024 D/L Container Sharaf Shipping Agency Pvt Ltd Beijing Bridge 09-04-2024 D/L Container Diamond Shipping Services Feng Hui Hai 09-04-2024 D/58303 Legend Shipping General Cargo &Logistics Pvt ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Express Rome 08-04-2024 Container Ship - Wan Hai 612 08-04-2024 Container Ship - Clean Thrasher 08-04-2024 Tanker - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Elephant Cement Alpine Apr. 07, 2024 MW-2 Hanze Rice East Wind Apr. 05, 2024 Goteborg MW-4 Star Coal Ocean World Apr. 06, 2024 Challenger ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Swansea Coal Ocean World Apr. 07, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Sea Pearl D.A Bulk Shipping Apr. 05, 2024 Phosphate FAP Seacon Rice Ocean Wolrd Apr. 06, 2024 Victory ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Alba Gas LPG M Apr. 04, 2024 International ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL FSM LPG Transmarine Apr. 07, 2024 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Ardmore Cherokee Palm oil Alpine Apr. 08, 2024 Al-Khor LNG G.S.A -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= FSM LPG Transmarine Apr. 08, 2024 ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Banglar Agragoti Palm oil Alpine Apr. 08, 2024 Corona Palm oil Alpine Waiting for Berths TTC Vishaka Palm oil Alpine - Gall Palm oil Alpine - Jutha Maritimo Rice Ocean World - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Maersk Sentosa Containers Maersk Pak Apr.08, 2024 MSC Nilgun Containers MSC Pak -do- MSC Silvana Containers MSC Pak -do- MSC Spring III Containers MSC Pak Apr. 09, 2024 MSC United Containers MSC Pak -do- =============================================================================

