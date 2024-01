Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (January 15, 2024).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 Hafnia Load Alpine Marine 14-01-2024 Raven (H.S.F.O) Services OP-3 Oriental Load East Wind Shipping Ixia Ethanol Company 13-01-2024 B-1 Sc Disc Alpine Marine 14-01-2024 Brilliant Chemical Services B-4 Yaloussa Disc Bulk Shipping Agencies Dap Pvt Ltd 14-01-2024 B-8/B-9 Safeen Disc Load Diamond Shipping Prime Container Services 10-01-2024 B-10/B-11 Crater Disc Alpine Marine 09-01-2024 Wheat Services B-11/B-12 Spar Disc Bulk Shipping Agencies Rigel Dap Pvt Ltd 13-01-2024 B-13/B-14 Nikolaos S Disc Alpine Marine 14-01-2024 Wheat Services B-14/B-15 Ikuchi Load Talc Swift Shipping 10-01-2024 Island Powder Pvt. Ltd Nmb-1 Al Load Al Faizan 25-12-2023 Naeemi 2 Rice International Nmb-1 Al Load N.S. Shipping 09-01-2024 Imran 2 Rice Line ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-19 Oscar 1 - Sirius Logistic 11-10-2023 Pvt. Ltd B-24/B-25 NegmarCicek Load Ocean World 14-01-2024 Cement Pvt Ltd B-26/B-27 Northern Disc Load Ocean Sea 15-01-2024 Practise Container Shipping Pvt Ltd ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saptl-2/ Koi Disc Load CmaCgm Pakistan 15-01-2024 Container (Pvt) Ltd Saptl-3 Saptl-4 Lotus A Disc Load CmaCgm Pakistan 14-01-2024 Container (Pvt) Ltd ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Lotus A 15-01-2024 Disc Load CmaCgm Pakistan Container (Pvt) Ltd Oriental 15-01-2024 Load Ethanol East Wind Ixia Shipping Company ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Songa 15-01-2024 D/11000 Alpine Marine Neptune Chemical Services (Pvt) Ltd Olympia 15-01-2024 D/L Container CoscoShiping Line Pak Pvt Ltd Sofia 15-01-2024 D/L Hapag-Lloyd Express Container Pakistan Xin Run 15-01-2024 D/16500 Ammonium WMA Shipcare Chen 6 Phosphate Services Pvt. Ltd Densa 15-01-2024 D/27500 Urea Waterlink Pakistan Puma In Bulk (Pvt) Ltd Independent Spirit 16-01-2024 D/L Container Riazeda (Pvt) Ltd Wan Hai 721 16-01-2024 D/L Container Riazeda (Pvt) Ltd Hyundai 16-01-2024 L/15000 Crystal Sea Ulsan Mill Scale Services (Pvt)Ltd. Pacific 16-01-2024 L/55000 Bulk Shipping Advance Clinkers Agencies Pvt Ltd ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Sounion Trader 15-01-2024 Container Ship - Kota Layang 15-01-2024 Container Ship - Tian Chang He 15-01-2024 Container Ship - Meghna Freedom 15-01-2024 Cement - Sc Hong Kong 15-01-2024 Tanker - Madison Eagle 15-01-2024 Clinkers - Ts Singapore 15-01-2024 Container Ship - Navios Lapis 15-01-2024 Container Ship - M.T Lahore 15-01-2024 Tanker - M.T Shalamar 15-01-2024 Tanker - Bbc Hong Kong 15-01-2024 General Cargo - =============================================================================

