PML-N names candidates for NA, PA seats in KP

PESHAWAR: Pakistan Muslim League-N has announced names of its candidates for general election 2024 of national and provincial assembly in Khyber Pakhtunkhwa.

Of the national assembly candidate three tickets have been allotted to women. The women candidate include Farah Khan wife of Salman Ghani NA-24 Charsadda-1, while Sobia Shahid wife of Shaid ullah Bangash has been allotted tickets for NA -29 Peshawar-II, and NA-31 Peshawar-IV.

According to a list the PML-N’s candidate for NA-1 Chitral (constituency) is, Iftikhar Uddin, Chitral-cum-Chitral Lower, NA-2, Amir Muqam, Swat-I, NA-3, Wajid Ali Khan, Swat-II ,NA-5, Muhammad Nisar Khan, Dir Upper, NA-6, Rooh Ullah Khan, Dir Lower-I, NA-7, Yasir Khan, Dir Lower-II, NA-8, Shahabud Din Khan, Bajaur, NA-9, Sajjad Ahmad, Malakand, NA-10, Salar Khan, Buner, NA-11, Amir Muqam, Shangla, NA-14, Sardar Muhammad Yousaf, Mansehra, NA-15, Mian Muhammad Nawaz Sharif, Mansehra-cum Torghar NA-16, Murtaza Javed Abbasi, Abbottabad-I, NA-17, Mohabbat Khan, Abbottabad-II, NA-18, Babar Nawaz Khan, Haripur ,NA-19, Muhammad Sheraz, Swabi-I, NA-20, Afsar Ali Khan, Swabi-II, NA-21, Jamshid Khan, Mardan-I, NA-23, Mumtaz Ali Khan, Mardan-III, NA-24, Farah Khan, Charsadda-I, NA-25, Ihsan Ullah Khan, Charsadda-II, NA-26, Zar Khan, Mohmand, NA-27, Shah Jee Gul Afridi, Khyber, NA-28, Arbab Khizar Hayat Khan, Peshawar-I, NA-29, Sobia Shahid, Peshawar-II, NA-30, Raees Khan, Peshawar-III, NA-31, Sobia Shahid, Peshawar-IV, NA-32, Sher Rahman, Peshawar-V, NA-33, Ikhtiar Wali, Nowshera-I, NA-34, Muhammad Kashif, Nowshera-II, NA-35, Abbas Khan Afridi, Kohat, NA-36, Alhaj Muhammad Farid Mufakkar, Hangu-cum-Orakzai, NA-37, Muhammad Ullah, Kurram, NA-38, Akhlaq Yunus, Karak, NA-39, Ghani Ur Rehman, Bannu, NA-40, Muhammad Nazir Khan, North Waziristan, NA-41, Mansoor Kamal Marwat, Lakki Marwat, NA-42, Ghalib Khan, South Waziristan, Upper-cum-South Waziristan Lower, NA-43, Muhammad Akbar Khan, Tank-cum-Dera Ismail Khan.

Similarly, a list of candidates for the provincial assembly has also been issued. According to the list the ticket for PK-I Chital has been allotted to Muhammad Wazir, Chitral Upper, PK-2, Shakoor Muhammad, Chitral Lower, PK-3, Jehangir, Swat-I, PK-4, Sardar Khan, Swat-II, PK-5, Amir Muqam, Swat-III, PK-6, Irshad Ali Khan, Swat-IV, PK-7, Tilawat Khan, Swat-V,PK-8, Jalat, Swat-VI, PK-9, Azmat Ali Khan, Swat-VII, PK-10, Maqsood Ali Khan, Swat-VIII, PK-11, Abdul Ghafar, Upper Dir-I, PK-12, Amir Nawaz Khan, Upper Dir-II, PK-13, Muhammad Nisar Khan, Upper Dir-III, PK-14, Malak Muhammad Noman, Lower Dir-I, PK-15, Zaid Ullah Khan, Lower Dir-II, PK-16, Muhammad Sajid, Lower Dir-III, PK-17, Abid Ullah, Lower Dir-IV, PK-18, Muhammad Zaman Khan, Lower Dir-V, PK-19, Ikram Khan, Bajaur-I, PK-20, Shahab ud Din Khan, Bajaur-II, PK-21, Muhammad Zahoor Khan, Bajaur-III, PK-23, Naeem Ullah Khan, Malakand-I, PK-24, Muhammad Isal, Malakand-II, PK-25, Shah Bakht Rawan, Buner-I, PK-26, Syed Nasar Abbas, Buner-II, PK-27, Dilawar Khan, Buner-III, PK-29, Muhammad Rashad Khan, Shangla-II, PK-30, Ibad Ullah Khan, Shangla-III, PK-31, Haji Syed Jan Khan, Kohistan Upper, PK-32, Hafiz Ul Asad, Kohistan Lower, PK-35, Wali Muhammad Khan, Battagram-II, PK-36, Syed Junaid Ali Qasim, Mansehra-I, PK-37, Zahoor Ahmad, Mansehra-II PK-38, Muhammad Naeem, Mansehra-III, PK-39, Muhammad Arif, Mansehra-VI, PK-40, Shahjahan Yousuf, Mansehra-V, PK-41, Taimoor Ullah Khan, Tor Ghar, PK-42, Sardar Farid Ahmad Khan, Abbottabad-I, PK-43, Sardar Khalid Rehman, Abbottabad-II, PK-44, Sardar Aurangzeb Nalota, Abbottabad-III, PK-45, Muhammad Arshad, Abbottabad-IV, PK-46, Shaista Khan, Haripur-I, PK-48, Muhammad Hamid Shah, Haripur-III, PK-49, Muhammad Sheraz, Swabi-I, PK-50, Babar Khan, Swabi-II, PK-51, Nawab Zada, Swabi-III, PK-52, Rawal Taj, Swabi-IV PK-53, Adil Khan, Swabi-V, PK-54, Iqbal Hussain, Mardan-I, PK-55, Tariq Saleem, Mardan-II, PK-56, Waqar Ahmad, Mardan-III, PK-57, Abdullah, Mardan-IV, PK-58, Muhammad Imran Khan, Mardan-V, PK-59, Fakhr Uz Zaman, Mardan-VI, PK-60, Mumtaz Ali Khan, Mardan-VII, PK-61, Jamshid Khan, Mardan-VIII, PK-62, Sheraz Hassan, Charsadda-I, PK-63, Asad Khan, Charsadda-II PK-64, Fawad Ihsan, Charsadda-III, PK-65, Farah Khan, Charsadda-IV, PK-66, Farah Khan, Charsadda-V, PK-67, Hayat Ullah Khan, Mohmand-I, PK-68, Baghi Jan Khan, Mohmand-II, PK-69, Shafiq Afridi, Khyber-I, PK-70, Bilawal Afridi, Khyber-II, PK-71, Faqir Muhammad, Khyber-III, PK-72, Azmat Khan, Peshawar-I, PK-74, Arbab Afzal Akbar, Peshawar-III, PK-75, Arbab Ghulam Farooq, Peshawar-IV, PK-76, Sobia Shahid, Peshawar-V, PK-77, Sajid Raza, Peshawar-VI, PK-78, Zahir Khan, Peshawar-VII, PK-79, Jalal Khan, Peshawar-VIII, PK-80, Syed Haider Shah, Peshawar-IX, PK-81, Waqas Biland, Peshawar-X, PK-82, Muhammad Nadeem, Peshawar-XI, PK-83, Hazrat Bilal, Peshawar-XII, PK-84, Sher Rahman, Peshawar-XIII, PK-85, Liaqat Wali, Nowshera-I, PK-86, Syed Zulfiqar Ali Shah, Nowshera-II, PK-87, Saeed Zaman, Nowshera-III, PK-88, Ikhtiar Wali, Nowshera-IV, PK-89, Muhammad Alam Sharif, Nowshera-V, PK-90, Muhammad Riaz Khan, Kohat-I, PK-91, Abbas Khan Afridi, Kohat-II, PK-92, Habib Ullah, Kohat-III, PK-93, Qari Wajeed Rehman, Hangu, PK-94, Baserat Khan, Orakzai, PK-95, Muhammad Ali Khan Orakzai, Kurram-I, PK-97, Asilur Rehman, Karak-I, PK-98, Shakir Ullah, Karak-II, PK-99, Ghani Ur Rehman, Bannu-I, PK-101, Rasool Nawaz Sadiq, Bannu-III, PK-102, Sami Ullah Shah, Bannu-IV, PK-104, Safdar Zaman, North Waziristan-II, PK-105, Mansoor Kamal Marwat, Lakki Marwat-I, PK-106, Muhammad Mamoon, Lakki Marwat-II, PK-107, Mati Ullah, Lakki Marwat-III, PK-108, Janzeba Azam, Tank, PK-109, Yar Muhammad, South Waziristan, Upper, PK-110, Muhammad Kashif, South Waziristan Lower, PK-111, Muhammad Ali Raza, Dera Ismail Khan-I, PK-112, Sirhaan Ahmed Khan, Dera Ismail Khan-II, PK-113, Rehan Malik, Dera Ismail Khan-III.

It is to be mentioned here that the national assembly general seats in Khyber Pakhtunkhwa are 45 and provincial assembly general seats are 115.

Copyright Business Recorder, 2024