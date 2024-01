Elections: PTI’s list of candidates yet to be finalised

ISLAMABAD: Nearly three dozen tickets are yet to be decided by the former ruling Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) due to litigations persistent on the seats whereas 233 tickets out of a total of 266 general seats of the National Assembly were announced on Friday.

The party also fielded 212 candidates out of a total of 297 seats for the provincial assembly of Punjab as 85 of its candidates are yet to clear themselves from election tribunals after their nomination got rejected by returning officers during the scrutiny process.

The PTI candidates who were issued party tickets for National Assembly seats included, (1) NA-1 Chitral Abdul Latif, (2) NA-2 Swat-I Dr Amjad, (3) NA-3 Swat-II Saleemur Rehman, (4) NA-4 Swat-III Murad Saeed/Kamal Khan Advocate, (5) NA-5 Upper Dir Sibghatullah, (6) NA-6 Lower Dir-I Mehboob Shah, (7) NA-7 Lower Dir-II Bashir Khan, (8) NA-8 Bajaur Guldad Khan, (9) NA-9 Malakand Junaid Akbar, (10) NA-10 Buner Barrister Gohar Ali Khan, (11) NA-11 Shangla Nawaz Khan, (12) NA-12 Kohistan Ghulam Saeed, (13) NA-13 Battagram Nawaz Khan, (14) NA-14 Mansehra-I Imran Saleem, (15) NA-15 Maneshra-II Gustasif Khan, (16) NA-16 Abbottabad-I Ali Asghar Khan, (17) NA-17 Abbottabad-II Ali Khan Jadoon, (18) NA-18 Haripur Omar Ayub Khan, (19) NA-19 Swabi-I Asad Qaiser, (20) NA-20 Swabi-ll Shahram Tarakai, (21) NA-21 Mardan-l Mujahid Khan, (22) NA-22 Mardan-ll Muhammad Atif, (23) NA-23 Mardan-lll Ali Muhammad Khan, (24) NA-24 Charsadda-l Anwar Taj, (25) NA-25 Charsadda-ll Fazal Muhammad Khan, (26) NA-26 Mohmand Sajid Khan, (27) NA-27 Khyber Iqbal Afridi, (28) NA-28 Peshawar-l Sajid Nawaz Khan, (29) NA-29 Peshawar-ll Arbab Amir Ayub, (30) NA-30 Peshawar-lll Shandana Gulzar, (31) NA-31 Peshawar-lV Arbab Sher Ali, (32) NA-32 Peshawar-V Asif Khan, (33) NA-33 Nowshera-l Shahid Ahad Khattak, (34) NA-34 Nowshera-ll Zulfiqar, (35) NA-35 Kohat Shahriyar Afridi, (36) NA-36 Hangu/Orakzai Yousif Khan, (37) NA-37 Kurram Luqman Khan, (38) NA-38 Karak Shahid Ahmad Khattak, (39) NA-39 Bannu Maulana Naseem Shah, (40) NA-40 North Waziristan Aurangzeb Khan, (41) NA-41 Lakki Marwat Sher Afzal Marwat, (42) NA-42 South Waziristan Zubair Khan Wazir, (43) NA-43 Tank/Dera Ismail Khan Badshah Khan, (44) NA-44 Dera Ismail Khan-l Ali Amin Gandapur, (45) NA-45 Dera Ismail Khan-ll Shoaib Khan Miankhel, (46) NA-46 ICT-l Aamir Masood Mughal, (47) NA-47 ICT-ll Shoaib Shaheen, (48) NA-48 ICT-lll Ali Bukhari, (49) NA-49 Attock-l Tahir Sadiq, (50) NA-50 Attock-ll Eman Tahir, (51) NA-51 Murree Maj Latasab Satti, (52) NA-52 Rawalpindi-l Tariq Aziz Bhatti Advocate, (53) NA-53 Rawalpindi-ll Col Ajmal Sabir (retd), (54) NA-54 Rawalpindi-lll Malik Taimoor Masood, (55) NA-55 Rawalpindi-lV Raja Basharat, (56) NA-56 Rawalpindi-V Shahriyar Riaz, (57) NA-57 Rawalpindi-Vl Seemabia Tahir, (58) NA-58 Chakwal Ayaz Amir, (59) NA-59 Talagang cum Chakwal Muhammad Ruman Ahmad, (60) NA-60 Jhelum-l Hassan Adeel Advocate, (61) NA-61 Jhelum-ll Ghulam Mustafa Kandwal, (62) NA-62 Gujrat-l Chaudhary Ilyas, (63) NA-63 Gujrat-ll Sajid Yousaf, (64) NA-64 Gujrat-lll Rana Abbas, (65) NA-65 Gujrat-lV (pending), (66) NA-66 Wazirabad Muhammad Ahmed Chattha, (67) NA-67 Hafizabad Shaukat Bhatti, (68) NA-68 MandiBahuddin-l Haji Imtiaz, (69) NA-69 MandiBahuddin-ll (pending), (70) NA-70 Sialkot-l Mubashar Awan Advocate, (71) NA-71 Sialkot-ll Rehana Imtiaz Dar, (72) NA-72 Sialkot-lll Amjad Ali Bajwa, (73) NA-73 Sialkot-IV Ali Asjid Malhi, (74) NA-74 Sialkot-V (pending), (75) NA-75 Narowal-l Dr Tahir Ali Javed, (76) NA-76 Narowal-ll Col Javed Kholoon (retd), (77) NA-77 Gujranwala-l (pending), (78) NA-78 Gujranwala-ll (pending), (79) NA-79 Gujranwala-lll (pending), (80) NA-80 Gujranwala-lV (pending), (81) NA-81 Gujranwala-V Bilal Ejaz, (82) NA-82 Sargodha-l (pending), (83) NA-83 Sargodha-ll Osama Maila, (84) NA-84 Sargodha-lllShafqat Awan Advocate, (85) NA-85 Sargodha-lV Khudada Kalyar advocate, (86) NA-86 Sargodha-V Miandad Shafqat Baloch, (87) NA-87 Khushab-l Malik Omar Aslam, (88) NA-88 Khushab-ll Akram Niazi Advocate, (89) NA-89 Mianwali-l Jamal Ahsan Khan, (90) NA-90 Mianwali-ll Umair Khan Niazi, (91) NA-91 Bhakkar-l Sanaullah Mastikhel, (92) NA-92 Bhakkar-ll Ali Abbas Bukhari, (93) NA-93 Chiniot-l Ghulam Muhammad Lalli, (94) NA-94 Chiniot-ll (pending), (95) NA-95 Faisalabad-l Ali Afzal Sahi, (96) NA-96 Faisalabad-ll Rai Haider Kharal, (97) NA-97 Faisalabad-lll, (98) NA-98 Faisalabad-lV Iftikhar Rasool Ghumman, (99) NA-99 Faisalabad-V Malik Umar Farooq, (100) NA-100 Faisalabad-Vl Dr Nisar Jutt, (101) NA-101 Faisalabad-Vll (pending), (102) NA-102 Faisalabad-Vlll (pending), (103) NA-103 Faisalabad-lX Ali Sarfaraz, (104) NA-104 Faisalabad-X Sahibzada Hamid Raza, (105) NA-105 Toba TekSingh-l (pending), (106) NA-106 Toba TekSingh-ll Khalid Nawaz Sudharich, (107) NA-107 Toba TekSingh-lll Riyaz Fatyana, (108) NA-108 Jhang-l Sahibzada Mehboob Sultan, (109) NA-109 Jhang-ll Sheikh Waqas Akram, (110) NA-110 Jhang-lll Sahibzada Ahmed Sultan, (111) NA-111 Nankana Sahib-l (pending), (112) NA-112 Nankana Sahib-ll Brig Ejaz Shah (retd), (113) NA-113 Sheikhupura-l Brig Rahat Amanullah Bhatti (retd), (114) NA-114 Sheikhupura-ll Ali Asghar Manda, (115) NA-115 Sheikhupura-lll (pending), (116) NA-116 Sheikhupura-lV Khurram Munj, (117) NA-117 Lahore-l (pending), (118) NA-118 Lahore-ll Aliya Hamza, (119) NA-119 Lahore-lll (pending), (120) NA-120 Lahore-lV (pending), (121) NA-121 Lahore-V Wasim Qadir, (122) NA-122 Lahore-Vl Latif Khosa, (123) NA-123 Lahore-Vll Afzaal Azeem Pahat Advocate, (124) NA-124 Lahore-Vlll Zameer Jedhu Advocate, (125) NA-125 Lahore-IX (pending), (126) NA-126 Lahore-X Malik Karamat Khokhar, (127) NA-127 Lahore-Xl Zaheer Abbas Khokhar, (128) NA-128 Lahore-Xll Salman Akram Raja Advocate, (129) NA-129 Lahore-Xlll Mian Azhar, (130) NA-130 Lahore-XlV Dr Yasmeen Rashid, (131) NA-131 Kasur-l (pending), (132) NA-132 Kasur-ll (pending), (133) NA-133 Kasur-lll Dr Azeem Zahid Lakhvi, (134) NA-134 Kasur-lV Sidra Faisal, (135) NA-135 Okara-l Malik Akram Bhatti, (136) NA-136 Okara-ll Abdullah Tahir, (137) NA-137 Okara-lll Syed Raza Ali Gilani, (138) NA-138 Okara-IV Mian Arshad Ali Khan Mayo, (139) NA-139 Pakpattan-l Rao Umar Hashim, (140) NA-140 Pakpattan-ll (pending), (141) NA-141 Sahiwal-l Rana Aamir Shahzad, (142) NA-142 Sahiwal-ll (pending), (143) NA-143 Sahiwal-lll Rai Murtaza Iqbal, (144) NA-144 Khanewal-l (pending), (145) NA-145 Khanewal-ll (pending), (146) NA-146 Khanewal-lll (pending), (147) NA-147 Khanewal-lV Mian Naveed Jahania, (148) NA-148 Multan-l Barrister Taimur Malik, (149) NA-149 Multan-ll Malik Amir Dogar, (150) NA-150 Multan-lll Zain Qureshi, (151) NA-151 Multan-lV Shah Mehmood Qureshi/Mehar Bano Qureshi, (152) NA-152 Multan-V Ibrahim Khan/Imran Shaukat, (153) NA-153 Multan-Vl Dr Riaz Lang, (154) NA-154 Lodhran-l Rana Faraz Ahmad Noon, (155) NA-155 Lodhran-ll Pir Iqbal Shah, (156) NA-156 Vehari-l Ayesha Nazir Jutt, (157) NA-157 Vehari-ll Ejaz Bandeshia, (158) NA-158 Vehari-lll Tahir Iqbal Ch, (159) NA-159 Vehari-lV Aurangzeb Khichi, (160) NA-160 Bahawalnagar-l Dr Noor Ghafari, (161) NA-161 Bahawalnagar-ll Imtiaz Alam Gilani, (162) NA-162 Bahawalnagar-lll Ch Khalil Arain, (163) NA-163 Bahawalnagar-lV Shoukar Basra/Talat Mehmood Basra, (164) NA-164 Bahawalpur-l Ijaz Ghaddan, (165) NA-165 Bahawalpur-ll Basharat Randhawa, 166) NA-166 Bahawalpur-lll Kanwal Shauzab, (167) NA-167 Bahawalpur-lV Malik Mehboob Ahmed, (168) NA-168 Bahawalpur-V Sami Ullah Ch, (169) NA-169 Rahim Yar Khan-l Raja Saleem, (170) NA-170 Rahim Yar Khan-ll Mian Ghous, (171) NA-171 Rahim Yar Khan-lll Mumtaz Mustafa Advocate, (172) NA-172 Rahim Yar Khan-lV Qamar Javed Waraich, (173) NA-173 Rahim Yar Khan-V Barrister Nabeel Dharr, (174) NA-174 Rahim Yar Khan-Vl Raees Mehboob, (175) NA-175 Muzaffargarh-l Jamshaid Dasti, (176) NA-176 Muzaffargarh-ll Humaira Ahmad Khan, (177) NA-177 Muzaffargarh-lll Moazam Jatoi, (178) NA-178 Muzaffargarh-lV Dawood Jatoi, (179) NA-179 KotAddu-l Shabbir Qureshi, (180) NA-180 Kot Addu-ll Mian Fayaz Chajra, (181) NA-181 Layyah-l Amber Majeed Niazi, (182) NA-182 Layyah-ll Awais Haider Jhakar, (183) NA-183 Taunsa Khwaja Sheraz Mehmood, (184) NA-184 D G Khan-l Ali Muhammad Khalul, (185) NA-185 Dera Ghazi Khan-ll Zartaj Gul Wazir, (186) NA-186 Dera Ghazi Khan-lll (pending), etc.

