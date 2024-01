PPP-P announces names of candidates for NA, PA

KARACHI: Pakistan People’s Party Parliamentarians (PPPP) has announced the list of Party Candidates for National Assembly and Sindh Assembly from the Sindh province.

Among the prominent, the PPP chairman Bilawal Bhutto Zardari will contest the polls for NA-194 (Larkana-I) and NA-196 (Kambar Shahdadkot-I) respectively. PPP Co-chairman and former President of Pakistan Asif Ali Zardari will contest from NA-207 (Shaheed Benazirabad-I).

The candidates list was issued from the Chairman’s Secretariat by his Political Secretary Jameel Soomro here on Friday night.

Syed Khursheed Ahmed Shah will be fielded from NA-201 (Sukkur-II), Nafisa Shah to contest from NA-202 (Khairpur-I), Shazia Atta Marri from NA-209 (Sanghar-I), Aijaz Ahmed Jakhrani from NA-190 (Jacobabad), Ali Jan Mazari from NA-191 (Jacobabad cum Kashmore), Shehryar Khan Mahar from NA-193 (Shikarpur), Syed Naveed Qamar from NA-221 (Tando Muhammad Khan), Sardar Nabeel Ahmed Gabol to contest from NA-239 (Karachi South-I), Abdul Qadir Patel to contest from NA-243 (Karachi Kemari-II),

NA-195 (Larkana-II) Nazir Ahmed Bughio, NA-197 (Kambar Shahdadkot-II) Aamir Khan Magsi, NA-198 (Ghotki-I) Sardar Khalid Lund, NA-199 (Ghtoki-II) Ali Gohar Khan Mahar, NA-203 (Khairpur-II) Syed Fazal Shah, NA-204 (Khairpur-III) Syed Javaid Ali Shah

NA-205 (Naushehro Feroze-I) Syed Ibrar Shah, NA-206 (Naushehro Feroze-II) Zulfiqar Ali Behan, NA-208 (Shaheed Benazirabad-II) Syed Ghulam Mustafa Shah, NA-210 (Sanghar-II) Salahuddin Junejo, NA-211 (Mirpurkhas-I) Pir Aftab Shah Jeelani, NA-212 (Mirpurkhas-II) Mir Munawar Ali Talpur, NA-213 (Umerkot) Nawab Muhammed Yousuf Talpur, NA-214 (Tharparkar-I) Pir Ameer Ali Shah Jillani, NA-215 (Tharparkar-II) Dr. Mahesh Malani, NA-216 (Matiari) Makhdoom Jameel-uz-Zaman, NA-217 (Tando Allah Yar) Zulfiqar Ali Bachani, NA-218 (Hyderabad-I) Syed Tariq Shah Jamote NA-219 (Hyderabad-II) Ali Muhammed Sahto, NA-222 (Badin-I) Mir Ghulam Ali Talpur, NA-223 (Badin-II) Haji Rasool Bux Chandio, NA-224 (Sujawal) Syed Ayaz Shah Shirazi, NA-225 (Thatta) Sadiq Ali Memon, NA-226 (Jamshoro) Malik Asad Sikander, NA-227 (Dadu-I) Irfan Ali Leghari, NA-228 (Dadu-II) Rafiq Ahmed Jamali, NA-229 (Malir-I) Jam Abdul Karim Jokhio, NA-230 (Malir-II) Agha Rafiullah, NA-231 (Malir-III) Abdul Hakeem Baloch, NA-235 (Karachi east-I) Asif Khan, NA-236 (Karachi East-II) Muzammil Qureshi, NA-237 (Karachi east-III) Col. Asad Alam Niazi (retd), NA-238 (Karachi East-IV) Zafar Jhandeer, NA-241 (Karachi South-III) Dr. Mirza Ikhtiar Baig.

Similarly, from NA-242 (Karachi Keamari-I) Abdul Qadir Mandokhel will contest, from NA-244 (Karachi West-I) Abdul Barr, NA-245 (Karachi West-II) Siddique Akbar, NA-246 (Karachi West-III) Waseem Akhtar, NA-247 (Karachi Central-I) Maaz Shaikh, NA-248 (Karachi Central-II) Muhammad Hassan Khan while Rao Waheed will contest from NA-249 (Karachi Central-III).

PPPP has announced the list of Party Candidates for Provincial Assembly from Sindh province. PS-1 (Jacobabad-I) Sher Muhammed Mugheri 2. PS-2 (Jacobabad-II) Dr. Sohrab Khan Sarki 3. PS-3 (Jacobabad-III) Aurangzeb Panhwar 4. PS-4 (Kashmore-I) Abdul Rauf Khosa 5. PS-5 (Kashmore-II) Sardar Ghulam Abid Sundrani 6, PS-6 (Kashmore-III) Mehboob Ali Khan Bijarani 7. PS-7 (Shikarpur-I) Imtiaz Ahmed Shaikh

PS-8 (Shikarpur-II) Arif Khan Mahar, PS-9 (Shikarpur-III) Agha Siraj Durrani, PS-10 (Larkana-I) Madam Faryal Talpur, PS-11 (Larkana-II) Jameel Ahmed Soomro, PS-12 (Larkana-III) Sohail Anwar, PS-13 (Larkana-IV) Adil Altaf Unar, PS-14 (Kambar Shahdadkot-I) Nadir Khan Magsi, PS-15 (Kambar Shahdadkot-II) Nisar Ahmed Khuhr, PS-16 (Kambar Shahdadkot-III) Sardar Khan Chandio.

PS-17 Kambar Shahdadkot-IV) Burhan Khan Chandio, PS-19 (Ghotki-II) Abdul Bari Khan Pitafi, PS-20 (Ghotki-III) Sardar Muhammed Bux Khan Mahar, PS-21 (Ghotki-IV) Ali Nawaz Khan Mahar, PS-22 (Sukkur-I) Jam Ikramullah Dharejo, PS-23 (Sukkur-II) Syed Owais Shah, PS-24 (Sukkur-III) Syed Farrukh Shah, PS-25 (Sukkur-IV) Syed Nasir Hussain Shah, PS-26 (Khairpur-I) Syed Qaim Ali Shah, PS-27 (Khairpur-II) Barrister Halar Wassan, PS-28 (Khairpur-III) Sajid Hussain Bhabhan, PS-29 (Khairpur-IV) Shiraz Shaukat Rajpar, PS-30 (Khairpur-V) Naeem Ahmed Kharal, PS-32 (Naushehro Feroze-I) Syed Sarfaraz Hussain Shah, PS-33 (Naushehro Feroze-II) Syed Hassan Ali Shah, PS-34 (Naushehro Feroze-III) Mumtaz Chandio PS-35 (Naushehro Feroze-IV) Zia-ul- Hassan Lanjar, PS-36 (Shaheed Benazirabad-I) Dr. Azra Fazal Pechuho, PS-37 (Shaheed Benazirabad-II) Javaid Iqbal Arain, PS-38 (Shaheed Benazirabad-III) Ghulam Qadir Chandio, PS-39 (Shaheed Benazirabad-IV) Dr. Bahahdur Dahiri, PS-40 (Sanghar-I) Naveed Dero, PS-41 (Sanghar-II) Ali Hassan Hingorjo.

PS-42 (Sanghar-III) Jam Shabbir, PS-43 (Sanghar-IV) Paras Dero, PS-44 (Sanghar-V) Abdul Shahid Thaheem , PS-45 (Mirpurkhas-I) Hari Ram Kishori Lal , PS-46 (Mirpurkhas-II) Syed Zulfiqar Ali Shah, PS-47 (Mirpurkhas-III) Noor Ahmed Bhurgri, PS-48 (Mirpurkhas-IV) Mir Tariq Ali Talpur, PS-49 (Umerkot-I) Syed Sardar Ali Shah, PS-50 (Umerkot-II) Syed Ameer Ali Shah, PS-51 (Umerkot-III) Nawab Taimoor Talpur, PS-52 (Tharparkar-I) Dost Muhammed Rahimoon, PS-53 (Tharparkar-II) Qasim Siraj Soomro, PS-54 (Tharparkar-III) Faqir Sher Muhammed Bilalani.

PS-55 (Tharparkar-IV) Arbab Lutfullah, PS-56 (Matiari-I) Makhdoom Mehboob-uz-Zaman, PS-57 (Matiari-II) Makhdoom Fakhar-uz-Zaman, PS-58 (Tando Allah Yar-I) Syed Zia Abbas Shah, PS-59 (Tando Allah Yar-II) Imdad Pitafi, PS-60 (Hyderabad-I) Jam Khan Shoro, PS-61 (Hyderabad-II) Sharjeel Inam Memon, PS-62 (Hyderabad-III) Abdul Jabbar Khan, PS-63 (Hyderabad-IV) Sanam Talpur, PS-66 (Tando Muhammad Khan-I) Syed Ijaz Hussain Shah Bokhari, PS-67 (Tando Muhammad Khan-II) Khurram Karim Soomro.

PS-68 (Badin-I) Muhammed Halepoto, PS-69 (Badin-II) Mir Allah Bux Talpur, PS-71 (Badin-IV) Taj Muhammed Mallah, PS-72 (Badin-V) Muhammed Ismail Rahu, PS-73 (Sujawal-I) Shah Hussain Shah Shirazi, PS-74 (Sujawal-II) Muhammed Ali Malkani, PS-75 (Thatta-I) Riaz Hussain Shah Shirazi, PS-76 (Thatta-II) Haji Ali Hassan Zardari, PS-77 (Jamshoro-I) Murad Ali Shah, PS-78 (Jamshoro-II) Dr. Sikander Shoro, PS-79 (Jamshoro-III) Malik Sikander Khan, PS-80 (Dadu-I) Abdul Aziz Junejo, PS-81 (Dadu-II) Fayyaz Butt, PS-82 (Dadu-III) Pir Mujeeb-ul-Haq, PS-83 (Dadu-IV) Syed Saleh Shah Jillani, PS-84 (Malir-I) Yousuf Baloch, PS-85 (Malir-II) Sajid Jokhio, PS-86 (Malir-III) Abdul Razzaq Raja, PS-87 (Malir-IV) Mehmood Alam Jamote, PS-89 (Malir-VI) Saleem Baloch, PS-91 (Karachi Korangi-II) Abdul Rehman Bajwa, PS-93 (Karachi Korangi-IV) Nasir Lodhi, PS-94 (Karachi Korangi-V) Imran Ahmed Siddiqui, PS-95 (Karachi Korangi-VI) Muhammed Farooq Awan,

PS-96 (Karachi Korangi-VII) Sharjeel Rizwani, PS-97 (Karachi East-I) Bashir Brohi, PS-98 (Karachi east-II) Hakim Ali Jaskani, PS-99 (Karachi East-III) Masti Khan, PS-100 (Karachi east-IV) Haider Umrani , PS-101 (Karachi East-V) Barrister Imran Mithani, PS-102 (Karachi East-VI) Aqraba Fatima, PS-103 (Karachi east-VII) Thakur Zulfiqar Qaimkhani, PS-104 (Karachi East-VIII) Choudhry Akram Gujjar, PS-105 (Karachi East-IX) Saeed Ghani, PS-106 (Karachi South-I) Usman Hingoro, PS-107 (Karachi South-II) Muhammad Yousuf Baloch, PS-110 (Karachi South-V) Syed Najmi Alam, PS-111 (Karachi Kemari-I) Liaquat Askani, PS-112 (Karachi Keamari-II) Asif Moosa, PS-113 (Karachi Kemari-III) Engr. Ibrahim Baloch, PS-114 (Karachi Kemari-IV) Waja Niaz Muhammad, PS-115 (Karachi kemari-V) Muhammed Asif Khan.

PS-116 (Karachi West-I) Ali Ahmed Jan, PS-118 (Karachi West-III) Jan Muhammed Gabol, PS-119 (Karachi West-IV) Shahida Rehmani, PS-120 (Karachi west-V) Muhammed Kifayatullah, PS-121 (Karachi West-VI) Shahida Rehmani, PS-122 (Karachi Central-I) Masroor Ahsan, PS-123 (Karachi Central-II) Waseem Qureshi, PS-124 (Karachi Central-III) Faizan Saeed Rawat, PS-125 (Karachi Central-IV) SM Naqi, PS-126 (Karachi Central-V) Waheed Panjwani, PS-127 (Karachi Central-VI) Rizwan Rafiq, PS-128 (Karachi central-VII) Arif Qureshi, PS-129 (Karachi central-VIII) Asad Haneef, PS-130 (Karachi Central-IX) Rizwan Irfan.

