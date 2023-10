Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (October 11, 2023).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 Paros Disc Pakistan National Crude Oil Shipping Corp. 10-10-2023 B-5 Pacific Disc DAP Bulk Shipping 10-10-2023 Integrity Agency B-10/B-11 Shardana Disc Ocean Services 07-10-2023 Rapessed Pvt. Ltd B-11/B-12 Chang Chang Nan Hai Load Gera Bulk 10-10-2023 Clinkers Shipping Agency B-14/B-15 Bermondi Load Sirius Logistic 08-10-2023 Clinkers Pakistan B-16/B-17 Elina B Disc North Star Wheat International 28-09-2023 Pvt. Ltd ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-25 Assosa Disc Cosco Shipping 08-10-2023 General Lines Pakistan Cargo B-28/B-29 Wadi Disc Load Universal Shipp 10-10-2023 Duka Container Pvt. Ltd ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Indigo Ray 11-10-2023 L/8000 Ethanol Alpine Marine Services Jolly Titanio 11-10-2023 D/L Container Eastern Sea Transport Pvt. Ltd Wan Hai 627 11-10-2023 D/L Container Rahmat Shipping Pvt. Ltd Clemens 11-10-2023 D/L Container Ocean Network Schulte Express Pakistan Safeen Pride 11-10-2023 D/L Container East Wind Shipping Company Antigoni 11-10-2023 L/57000 Clinkers Crystal Sea Force Services Obe Grande 10-10-2023 D/54016 Wheat Ocean Services in Bulk Pvt. Ltd Odelmar 11-10-2023 D/33649 Sea Trade Chickpeas Shipping M.T Mardan 12-10-2023 D/72000 Pakistan National crude Oil Shipping Corp. Terataki 12-10-2023 D/L Container Universal Shipping Pvt. Ltd OOCL 12-10-2023 D/L Container Cosco Shipping Memphis Line Pakistan SSI Glorious 12-10-2023 D/53827 General Legend Shipping Cargo & Logistic Peace Angel 12-10-2023 D/7044 General Sea Hawks Cargo Pvt. Ltd ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Chemroute Pegasus 11-10-2023 Tanker - Sheng De Hai 11-10-2023 General Cargo - Msc Jemima 11-10-2023 Container Ship - Independent Spirit 11-10-2023 Container Ship - Xin Hong Kong 11-10-2023 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT TRF Kobe Palm oil Alpine Oct. 10, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Maersk Container GAC Oct. 10, 2023 Kensington QICT MSC Container MSC PAK Oct. 11, 2023 Jemima ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Container MSC PAK Oct. 10, 2023 Vilda-X ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Mei Lin Gas oil Alpine Oct. 08, 2023 Wan ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Limra LPG M Oct. 10, 2023 International ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Maersk Kensington Container GAC Oct. 11, 2023 MSC Vilda-X Container MSC PAK -do- TRF Kobe Palm oil Alpine -do- Mei Lin Wan Gas oil Alpine -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= MSC Jemima Container MSC PAK Oct. 11, 2023 Al-Rayyan LNG GSA -do- MT Aurelia Palm oil Alpine -do- Nave Andromeda Mogas Alpine -do- Zoe Schulte Chemicals Alpine Waiting for berths N-Oran LPG M. International -do- Seaway Huron Gas oil Alpine -do- Livar Den Palm oil Alpine -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= BBG Forever Coal GSA Oct. 11, 2023 InceKardeniz Grain - -do- MSC Positano Container MSC PAK -do- Express Rome Container GAC Oct. 12, 2023 =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2023