Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (September 21, 2023).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= x Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-3 M.T Mardan Disc Pakistan National Crude Oil Shipping Corp. 20-09-2023 B-5 Uafl Dubai Disc Load Pacific Delta 20-09-2023 Container Shipping B-6/B-7 Safeen Disc Load East Wind Shipping Pride Container Company 21-09-2023 B-10/B-11 Leyla Load Crystal Sea 19-09-2023 Aksoy Clinkers Services B-12/B-11 Spar Virgo Load Crystal Sea 17-09-2023 Clinkers Services B-13/B-14 Ocean Disc Legend Shipping 21-09-2023 tianbo General & Logistic Cargo B-14/B-15 Heroic Disc Sea Hawks Asia General Global 20-09-2023 Cargo Pvt. Ltd B-16/B-17 Doro Disc General Sea Hawks 19-09-2023 Cargo Pvt. Ltd ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-26/B-27 Ym Disc Load In Shipping 19-09-2023 Excellence Container Pvt. Ltd ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saptl-4 Kota Loceng Disc Load Pacific Delta Container Shipping 20-09-2023 ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Aspasia Bay 20-09-2023 Disc DAP Bulk Shipping Agencies ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Chemroad 21-09-2023 L/8000 Ethanol Alpine Marine Hawk Services Pvt. Ltd Chem Bulldog 21-09-2023 L/3000 Chemical Alpine Marine Services Pvt. Ltd Cosco 21-09-2023 D/L Container Cosco Shipping Thailand Line Pakistan Tiger 21-09-2023 D/L Container Diamond Shipping Services Pvt. Ltd Safeen Prime 21-09-2023 D/L Container Diamond Shipping Services Pvt. Ltd Msc Tia II 21-09-2023 D/L Container Msc Agency Pakistan (Pvt) Ltd Ren Jian 25 21-09-2023 D/L Container United Marine Agencies Ian H 22-09-2023 D/L Container Allied Logistic SMC Pvt. Ltd Gulf Barakah 22-09-2023 D/L Container Universal Shipping Pvt. Ltd Hyundai 22-09-2023 D/L Container United Marine Hong Kong Agencies Gh Foehn 22-09-2023 D/L Container Hapag Lloyd Pakistan New Asoura 22-09-2023 L/27000 Cement Ever Green Shipping & Logistic Sky Fall 22-09-2023 L/59500 Talc Crystal Sea Lumps Services Xin Chang 23-09-2023 D/L Container Cosco Shipping Shu Line Pakistan Cosco 23-09-2023 D/L Container Cosco Shipping Hamburg Line Pakistan Cma Cgm 23-09-2023 D/L Container Cma Cgm Titan Pakistan ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Aspasia Bay 21-09-2023 Barite Lumps - Wide Juliet 21-09-2023 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 ECO Steel coil Asia Marine Sep. 20, 2023 MW-2 HPC Unity Palm Kernel Alpine Sep. 19, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Tai II Containers MSC Pak Sep. 20, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Sea Bird Wheat North Star Sep. 20, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- Pakistan Gas Port Consortium ----------------------------------------------------------------------------- PGPCL Al-Dayyan LNG G.A.C Sep. 20, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL N Orhan LPG M. International Sep. 19, 2023 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Ulriken Palm oil Alpine Sept. 21, 2023 Constantinos Gasoline Alpine -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= MSC Tai II Containers MSC Pak Sept. 21, 2023 ECO Steel coil Asia Marine -do- N Orhan LPG M. International -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Al-Jasra LNG GSA Sept. 21, 2023 Starry Palm oil Alpine -do- LRI Chem Mogas Transmarine -do- Chem Sea I Chemicals Alpine -do- Beks Halil Wheat East Wind Waiting for berths King Gregory Gas oil G.A.C -do- Neutron Sound Gas oil Alpine -do- Hafnia Soyabean Sea Trade -do- Tanzanite oil ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Oak Coal Sept. 21, 2023 CMA CGM Ivanhoe Container CCMA CGM -do- =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2023