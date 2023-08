KARACHI: Dates of Closure of Books and holding of Ordinary and Extra-Ordinary General Meetings of companies listed on the stock exchanges.

====================================================================================================== Dividend C-2 Start AGM/ Name of Company Book Closure Bonus/ Date EOGM From To Right x-Price ====================================================================================================== KELSC5 (K-Electric Limited) 25-Jul-23 3-Aug-23 Service Industries Limited # 26-Jul-23 3-Aug-23 3-Aug-23 Dolmen City Reit 1-Aug-23 3-Aug-23 5% (F) 27-Jul-23 United Bank Limited 1-Aug-23 3-Aug-23 110% (ii) 27-Jul-23 (JSBLTFC1) JS Bank Limited *** 30-Jul-23 4-Aug-23 JDW Sugar Mills Limited 2-Aug-23 4-Aug-23 150% (ii) 31-Jul-23 AL-Abbas Sugar Mills Limited. 2-Aug-23 4-Aug-23 150% (ii) 31-Jul-23 Adam Sugar Mills Ltd. 4-Aug-23 7-Aug-23 15% (i) 2-Aug-23 BankIslami Pakistan Limited ** 3-Aug-23 9-Aug-23 Fauji Fertilizer Company Limited. 7-Aug-23 9-Aug-23 31.5% (ii) 3-Aug-23 Shahmurad Sugar Mills Ltd. 8-Aug-23 10-Aug-23 150% (ii) 4-Aug-23 Habib Bank Ltd 8-Aug-23 10-Aug-23 20% (ii) 4-Aug-23 Engro Fertilizers Limited 9-Aug-23 10-Aug-23 30% (ii) 7-Aug-23 Waves Corporation Limited # 4-Aug-23 11-Aug-23 11-Aug-23 Mehran Sugar Mills Limited 9-Aug-23 11-Aug-23 30% (ii) 7-Aug-23 Summit Bank Limited # 8-Aug-23 15-Aug-23 15-Aug-23 Exide Pakistan Ltd. 9-Aug-23 15-Aug-23 15-Aug-23 Ansari Sugar Mills Limtied. 9-Aug-23 16-Aug-23 16-Aug-23 Fauji Fertilizer Bin Qasim Limited # 10-Aug-23 18-Aug-23 18-Aug-23 Nestle Pakistan Ltd. 14-Aug-23 20-Aug-23 1210% (i) 10-Aug-23 Nishat Power Limited # 9-Aug-23 22-Aug-23 22-Aug-23 KELSC6 (K-Electric Limited) 16-Aug-23 23-Aug-23 First Punjab Modaraba 21-Aug-23 28-Aug-23 28-Aug-23 Colgate Palmolive (Pakistan) Ltd. 22-Sep-23 29-Sep-23 50% (F) 20-Sep-23 29-Sep-23 MCB-Arif Habib Savings and Investments Limited 16-Oct-23 23-Oct-23 55% (F) 11-Oct-23 23-Oct-23 The Organic Meat Company Limited 10% Bonus ======================================================================================================

Indications:

Extra Ordinary General Meeting #

Substantial Acquisition of Voting

Shares and Takeovers **

Final Book Closure from call option ***

