KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (July 13, 2023).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 TTC Disc Trans Maritime 10-07-2023 Vidyut Mogas Agency OP-3 SC Disc Alpine Marine 12-07-2023 Hong Kong Chemical Services B-1 Jeil Load East Wind Shipping Crystal Ethanol Company 11-07-2023 B-2 Eve Disc East Wind Shipping Manila Chemical Company 12-07-2023 B-4 Dsm Load Crystal Sea 06-07-2023 Capella Cement Services B-11/B-12 Aquarius Disc General Legend Shipping & Honor Cargo Logistic 12-07-2023 B-B-13/B-14 Mona Disc Canola Ocean Ltd 02-07-2023 Manx Services Pvt B-14/B-15 Darya Disc Seatrade 02-07-2023 Jamuna Lentils Shipping ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-24/B-25 Qi Lin Load General Cosco Shipping 11-07-2023 Song Cargo Line Pvt. Ltd B-26/B-27 Vancouver Disc Load OOCL Pakistan 11-07-2023 Container Pvt. Ltd B-28/B-28 Wan Disc Load Riazeda 12-07-2023 Hai 627 Container Pvt. Ltd ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saplt-1/2 Yong Disc Lift Sea Hawks 12-07-2023 Xing Project Cargo Pvt Ltd Saptl-3 Sofia Disc Load Hapag Lloyd 12-07-2023 Express Container Pakistan ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Vancouver 13-07-2023 Disc. Load OOCL Container Pakistan Pvt. Ltd Sofia Express 13-07-2023 Disc. Load Hapag Lloyd Container Pakistan ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Chem 13-07-2023 D/4500 Chemical Alpine Marine Sinyoo Services Wide 13-07-2023 D/L Container Ocean Network Juliet Express Pakistan Elenore 14-07-2023 D/4000 Eastern Chemical L/10000 Shipping Company Ethanol Falcon Royal 14-07-2023 D/15000 Soya Alpine Marine Bean Oil Services Ssl 14-07-2023 D/L Container Ocean Sea Brahmaputra Shipping Pvt. Ltd Ever Ulsses 14-07-2023 D/L Container Green Pak Shipping Pvt. Ltd Kmtc 14-07-2023 D/L Container United Colombo Marine Agency Mercurius 14-07-2023 D/6592 Pakistan National General Cargo Shipping Corp. ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Alanis 13-07-2023 General Cargo Ts Ningbo 13-07-2023 Container Ship ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Leon Coal Alpine July 12, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- Port Qasim Electric Power Terminal ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT Santa Coal Ocean July 11, 2023 Ace World ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT GC- Palm Alpine July 11, 2023 Argon oil ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Container MSC July 12, 2023 Cape Town-III PAK ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Al-Areesh LNG GSA July 12, 2023 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Karimata Mogas Alpine July 13, 2023 Milaha Qatar LNG GSA -do- MSC Shanelle-V Container MSC PAK -do- Atrotos Heracles Canola Alpine -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= MSC Cape Town-III Container MSC PAK July 13, 2023 Santa Ace Coal Ocean World -do- GC-Argon Palm oil Alpine -do- ============================================================================= Outer Anchorage ============================================================================= Chemroad Queen Palm oil Alpine July13, 2023 Bahri Tulip Mogas Alpine -do- Aurelia Palm oil Palm oil Waiting for berth Al-Maha LPG Transmarine -do- MSC Cape Town-III Container MSC PAK July 13, 2023 SC-Hong Kong Palm oil Alpine -do- IPESA Colossus Steel Coil - -do- APL Florida Container CMA CGM PAK July 14, 2023 =============================================================================

