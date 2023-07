Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (July 11, 2023).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 TTC Vidyut Disc Trans Maritime 10-07-2023 Mogas Agency B-1 Jeil Crystal Load East Wind Ethanol Shipping 11-07-2023 Company B-4 Dsm Load Crysrtal Sea 06-07-2023 Capella Cement Services B-8/B-9 Independent Disc Load Riazeda 10-07-2023 Spirit Container Pvt. Ltd B-13/B-14 Mona Disc Ocean Services 02-07-2023 Manx Canola Pvt. Ltd B-14/B-15 Darya Disc Seatrade 02-07-2023 Jamuna Lentils Shipping ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-25/B-24 Da Xin Disc General Cosco Shipping Cargo Line Pak 08-07-2023 Pvt Ltd B-25 Morning Tide Load Noble Shipping General Services 09-07-2023 Cargo Pvt Ltd ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saplt-3 Xin Hong Disc Load Cosco Shipping 10-07-2023 Kong Container Line Pakistan ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Morning Tide 11-07-2023 Load Noble Shipping Cargo Services Pvt Ltd General Da Xin 11-07-2023 Disc Cosco Shipping General Cargo Line Pak Pvt Ltd ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Eva Manila 11-07-2023 D/17000 East Wind Chemical Shipping Company Sc Hongkong 11-07-2023 D/16500 Alpine Marine Chemical Services Pvt. Ltd Vanconuver 11-07-2023 D/L Container OOCL Pakistan Pvt. Ltd Ts Ningbo 11-07-2023 D/L Container Sharaf Shipping Agency Alanis 11-07-2023 L/190 Container Project Shipping Gfs Prime 12-07-2023 D/L Container East Wind Shipping Company Wan Hai 627 12-07-2023 D/L Container Riazeda Pvt. Ltd Sofia Express 12-07-2023 D/L Container Hapag Lloyd Pakistan Aquarius Honor 12-07-2023 D/42414 Legend Shipping General Cargo & Logistic ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Med Pakize 11-07-2023 Tanker - Koi 11-07-2023 Container Ship - Northern Decency 11-07-2023 Container Ship - Anbien Bay 11-07-2023 Container Ship - Ssl Kaveri 11-07-2023 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Santa Ace Coal Ocean World July 10, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Southern Palm oil Alpine July 09, 2023 Anoa ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT Lisa Container GAC July 11, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Karimata Mogas Alpine July 10, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Atrotos HeracleCanola Alpine July 06, 2023 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Counti-Courage Container GAC July 11, 2023 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Southern Anoa Palm oil Alpine July 11, 2023 Santa Ace Coal Ocean World -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= MSC Shanelle-V Container MSC PAK July 12, 2023 EM-Astoria Container GAC -do- MSC Alma-VII Container MSC PAK July 11, 2023 Milaha Qatar LNG GSA -do- GC-Argon Palm oil Alpine -do- Chemroad Queen Palm oil Alpine Waiting for berth Bahri Tulip Mogas ALpine -do- Al-Maha LPG Transmarine -do- =============================================================================

