KARACHI: Dates of Closure of Books and holding of Ordinary and Extra-Ordinary General Meetings of companies listed on the stock exchanges.

====================================================================================================== Dividend C-2 Start AGM/ Name of Company Book Closure Bonus/ Date EOGM From To Right x-Price ====================================================================================================== First Credit and Investment Bank Limited # 3-Jun-23 10-Jun-23 10-Jun-23 Atlas Insurance Limited 8-Jun-23 10-Jun-23 16% (i) 6-Jun-23 Pakistan Oilfields Limited # 6-Jun-23 12-Jun-23 12-Jun-23 JDW Sugar Mills Limited # 9-Jun-23 12-Jun-23 22-Jun-23 Matco Foods Limited 10-Jun-23 12-Jun-23 5% (ii) 8-Jun-23 Century Paper & Board Mills Limited 11-Jun-23 12-Jun-23 80% B 8-Jun-23 International Industries Limited 9-Jun-23 13-Jun-23 55% (i) 7-Jun-23 International Steels Limited 9-Jun-23 13-Jun-23 30% (i) 7-Jun-23 Gatron (Industries) Limited 9-Jun-23 13-Jun-23 30% (i) 100% (B) 7-Jun-23 Gul Ahmed Textile Mills Limited # 7-Jun-23 14-Jun-23 14-Jun-23 Pakistan Cables Limited 8-Jun-23 14-Jun-23 10% (B) 6-Jun-23 Shaheen Insurance Company Limited # 8-Jun-23 15-Jun-23 15-Jun-23 Sapphire Textile Mills Limited 9-Jun-23 15-Jun-23 15-Jun-23 Indus Dyeing & Manufacturing Co. Limited # 14-Jun-23 15-Jun-23 15-Jun-23 Adamjee Insurance Co. Ltd. # 10-Jun-23 16-Jun-23 16-Jun-23 Ismail Industries Limited # 10-Jun-23 16-Jun-23 16-Jun-23 Indus Dyeing & Manufacturing Co. Limited 14-Jun-23 16-Jun-23 20% (i) 12-Jun-23 Sunrays Textile Mills Limited 14-Jun-23 16-Jun-23 20% (i) 12-Jun-23 Pakistan International Airlines Corp 9-Jun-23 17-Jun-23 NIL 17-Jun-23 Ghani Glass Limited # 13-Jun-23 19-Jun-23 19-Jun-23 Nishat Mills Limited # 13-Jun-23 19-Jun-23 19-Jun-23 Ghani Value Glass Limited # 13-Jun-23 19-Jun-23 19-Jun-23 Colgate-Palmolive (Pakistan) Limited 16-Jun-23 19-Jun-23 400% (ii) 14-Jun-23 EFU Life Assurance Limited # 13-Jun-23 20-Jun-23 20-Jun-23 The Organic Meat Company Limited # 13-Jun-23 20-Jun-23 20-Jun-23 EFU General Insurance Limited # 13-Jun-23 20-Jun-23 20-Jun-23 Gharibwal Cement Limited # 13-Jun-23 20-Jun-23 20-Jun-23 Fazal Cloth Mills Limited # 13-Jun-23 20-Jun-23 20-Jun-23 Service GlobalFootwear Limited # 14-Jun-23 20-Jun-23 20-Jun-23 Kohinoor Textile Mills Limited # 14-Jun-23 20-Jun-23 20-Jun-23 Synthetic Products Enterprises Limited # 14-Jun-23 20-Jun-23 20-Jun-23 Service Industries Limited # 14-Jun-23 20-Jun-23 20-Jun-23 Maple Leaf Cement Factory Limited # 14-Jun-23 20-Jun-23 20-Jun-23 D.G. Khan Cement Company Limited # 14-Jun-23 20-Jun-23 20-Jun-23 Kohat Textile Mills Limited # 14-Jun-23 20-Jun-23 20-Jun-23 Saif Textile Mills Limited # 14-Jun-23 20-Jun-23 20-Jun-23 Kohinoor Mills Limited # 14-Jun-23 20-Jun-23 20-Jun-23 International Industries Limited # 15-Jun-23 20-Jun-23 20-Jun-23 International Steels Limited # 15-Jun-23 20-Jun-23 20-Jun-23 Atlas Honda Limited 7-Jun-23 21-Jun-23 130% (F) 5-Jun-23 21-Jun-23 Ittehad Chemicals Limted # 14-Jun-23 21-Jun-23 21-Jun-23 Masood Textile Mills Limited # 14-Jun-23 21-Jun-23 21-Jun-23 Pakistan Synthetics Limited # 14-Jun-23 21-Jun-23 21-Jun-23 Pakistan Synthetics Limited 14-Jun-23 21-Jun-23 50% (B) 12-Jun-23 Pak Elektron Limited # 14-Jun-23 21-Jun-23 21-Jun-23 Dadabhoy Cement Industries Limited # 14-Jun-23 21-Jun-23 21-Jun-23 Dadabhoy Cement Industries Limited # 14-Jun-23 21-Jun-23 21-Jun-23 Century Paper & Board Mills Limited # 14-Jun-23 21-Jun-23 21-Jun-23 Matco Foods Limited # 15-Jun-23 21-Jun-23 21-Jun-23 Kohat Cement Company Limited # 13-Jun-23 22-Jun-23 22-Jun-23 Lotte Chemical Pakistan Limited # 15-Jun-23 22-Jun-23 22-Jun-23 Premier Insurance Limited # 15-Jun-23 22-Jun-23 22-Jun-23 Mahmood Textile Mills Limited # 15-Jun-23 22-Jun-23 22-Jun-23 Shezan International Limited # 15-Jun-23 22-Jun-23 22-Jun-23 Avanceon Limited # 15-Jun-23 22-Jun-23 22-Jun-23 Baluchistan Wheels Limited # 15-Jun-23 22-Jun-23 23-Jun-23 Fauji Cement Company Limited # 16-Jun-23 22-Jun-23 22-Jun-23 Pakistan Cables Limited # 16-Jun-23 22-Jun-23 22-Jun-23 Biafo Industries Limited # 16-Jun-23 22-Jun-23 22-Jun-23 Mehran Sugar Mills Limited # 16-Jun-23 22-Jun-23 22-Jun-23 Faran Sugar Mills Limited # 16-Jun-23 22-Jun-23 22-Jun-23 United Bank Limited # 16-Jun-23 22-Jun-23 22-Jun-23 Cherat Cement Company Limited # 16-Jun-23 22-Jun-23 22-Jun-23 Cherat Packaging Limited # 16-Jun-23 22-Jun-23 22-Jun-23 Bestway Cement Limited # 16-Jun-23 22-Jun-23 22-Jun-23 Fauji Fertilizer Bin Qasim Limited # 20-Jun-23 22-Jun-23 22-Jun-23 Honda Atlas Cars (Pakistan) Limited 12-Jun-23 23-Jun-23 Nil 23-Jun-23 Archroma Pakistan Limited # 15-Jun-23 23-Jun-23 23-Jun-23 Century Insurance Company Limited # 16-Jun-23 23-Jun-23 23-Jun-23 Habib Sugar Mills Limited # 16-Jun-23 23-Jun-23 23-Jun-23 Mari Petroleum Company Limited # 16-Jun-23 23-Jun-23 23-Jun-23 Fauji Fertilizer Company Limited # 17-Jun-23 23-Jun-23 23-Jun-23 Exide Pakistan Limited # 17-Jun-23 23-Jun-23 23-Jun-23 =======================================================================================================

Indications:

Extra Ordinary General Meeting #

Final Book Closure for merger into Awwal

Corporate restructuring Company Limited (ACRCL) *

Final Book Closure for the merger into BRR

Guardian Limited (BRRGL) **

