KARACHI: Dates of Closure of Books and holding of Ordinary and Extra-Ordinary General Meetings of companies listed on the stock exchanges.

====================================================================================================== Dividend C-2 Start AGM/ Name of Company Book Closure Bonus/ Date EOGM From To Right x-Price ====================================================================================================== Worldcall Telecom Limited # 24-05-2023 31-05-2023 31-05-2023 Shakarganj Limited # 25-05-2023 31-05-2023 31-05-2023 (BIPLSC) BankIslami Pakistan Limited 30-05-2023 31-05-2023 (MUGHALSC) Mughal Iron & Steel Industries Ltd 26-05-2023 2-Jun-23 Habib Rice Product Limited # 29-05-2023 5-Jun-23 5-Jun-23 Soneri Bank Limited Term Finance Certificate (SNBLTFC3) 24-05-2023 6-Jun-23 Huffaz Seamless Pipe Industries Limited 31-05-2023 8-Jun-23 NIL 8-Jun-23 IBL HealthCare Limited # 2-Jun-23 8-Jun-23 8-Jun-23 JDW Sugar Mills Limited 6-Jun-23 8-Jun-23 100% (i) 2-Jun-23 Ismail Industries Limited 6-Jun-23 8-Jun-23 100% (i) 2-Jun-23 Al-Abbas Sugar Mills Limited 6-Jun-23 8-Jun-23 100% (i) 2-Jun-23 Mehran Sugar Mills Limited 7-Jun-23 9-Jun-23 15% (i) 10% (B) 5-Jun-23 Shahmurad Sugar Mills Limited 7-Jun-23 9-Jun-23 150% (i) 5-Jun-23 First Credit and Investment Bank Limited # 3-Jun-23 10-Jun-23 10-Jun-23 Pakistan Oilfields Limited # 6-Jun-23 12-Jun-23 12-Jun-23 Gatron (Industries) Limited 9-Jun-23 13-Jun-23 30% (i)100% (B)7-Jun-23 Gul Ahmed Textile Mills Limited # 7-Jun-23 14-Jun-23 14-Jun-23 Shaheen Insurance Company Limited # 8-Jun-23 15-Jun-23 15-Jun-23 Indus Dyeing & Manufacturing Co. Limited # 9-Jun-23 15-Jun-23 15-Jun-23 Sapphire Textile Mills Limited # 9-Jun-23 15-Jun-23 15-Jun-23 Adamjee Insurance Co. Ltd. # 10-Jun-23 16-Jun-23 16-Jun-23 Ismail Industries Limited # 10-Jun-23 16-Jun-23 16-Jun-23 Pakistan International Airlines Corp 9-Jun-23 17-Jun-23 NIL 17-Jun-23 Din Textile MIlls Ltd # 13-Jun-23 19-Jun-23 19-Jun-23 Nishat Mills Limited # 13-Jun-23 19-Jun-23 19-Jun-23 Dadex Eternit Limited # 13-Jun-23 20-Jun-23 20-Jun-23 Service GlobalFootwear Limited # 14-Jun-23 20-Jun-23 20-Jun-23 Maple Leaf Cement Factory Limited # 14-Jun-23 20-Jun-23 20-Jun-23 Service Industries Limited # 14-Jun-23 20-Jun-23 20-Jun-23 Kohinoor Textile Mills Limited # 14-Jun-23 20-Jun-23 20-Jun-23 Atlas Honda Limited 7-Jun-23 21-Jun-23 130% (F) 5-Jun-23 21-Jun-23 Century Paper & Board Mills Limited # 14-Jun-23 21-Jun-23 21-Jun-23 Lotte Chemical Pakistan Limited # 15-Jun-23 22-Jun-23 22-Jun-23 Honda Atlas Cars (Pakistan) Limited 12-Jun-23 23-Jun-23 NIL 23-Jun-23 Emco Industries Limited # 19-Jun-23 26-Jun-23 26-Jun-23 Fateh Industries Limited # 20-Jun-23 26-Jun-23 26-Jun-23 =======================================================================================================

Indications:

Extra Ordinary General Meeting #

